Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

powiś(L)e - 6 minut temu, *.waw.pl Komisja do robienia loda Pyrom odpowiedz

FWK - 15 minut temu, *.play-internet.pl Co ma Ch... Do palca? PZPN a komisja ligi( Ekstraklasa) odpowiedz

Borubar - 26 minut temu, *.chello.pl Klub Łach 40 tys zł

Klub Legia 20 tyś zł

1 zawodnik 2 tyś zł

Małpia komisji ligi ukarała indywidualnie zawodnika nie wiadomo jeszcze za co kwotą 20 razy mniejszą niż bogaty klub Łacha i 10 razy mniejszą niż kara dla Legii - szok i hańbo. To jest kabaret pzpn. odpowiedz

Qwert - 28 minut temu, *.orange.pl Oj, przecież im nie zamkną stadionu. Zaraz zmienią nazwę na inną, stowarzyszenie wykupi prawa do nazwy i Lech będzie dalej Lechem ale nie ponoszącym odpowiedzialności za kibiców KKS. odpowiedz

Arek - 46 minut temu, *.tpnet.pl Hehe, chu...a warta komisja. Nie pomyliłem się nic. No może poza tym, że łachy miały dostać 50 tys. kary. No to w nagrodę dostały 40. Tobiaszowi mięli coś dowalić, ależ owszem, czemu nie. Kara dla Legii, to już dla zasady, więc ani trochę mnie nie dziwi. Zadziwia mnie jednak stado oszołomów, zasiadających w tym jakże poważnym organie. No nic, tylko bić brawa tym fajfusom. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Mafia pzpn totalny cyrk brak słów kompromitacja polskiej piłki nożnej dopiero jak zapierd... komuś w głowę wtedy będzie o rany świata w tym związku siedzą matoły i debile



odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.02.net Ktoś w ogóle jest zaskoczony takim obrotem spraw?

Przecież ta komisja to kpina.

Najwidoczniej trzeba nosić butelki i napier...lać, aż komuś stanie się krzywda to wtedy będzie rozkładanie wszystkiego na czynniki pierwsze w różnych żenujących programach, jak to się stało… odpowiedz

RzepaLP - 37 minut temu, *.awakom.net @Farme(L): pewnie zawsze bardziej dozwolone jest napierdalanie swoich zawodników po autobusach. odpowiedz

Warszawa - 30 minut temu, *.. @RzepaLP: o, w Poznaniu myślą, że komisja ligi powinna karać za coś co dzieje się daleko poza stadionem :) odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia za takie wybryki dostałaby co najmniej 100tyś zł kary plus zamknięcie stadionu to też wina Legii bo powinni kazać opuścić boisko Tobiaszowi ze względu ze względu na jego bezpieczeństwo odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Tobiasza kara za co ??........F**K pzpn, komisja ligi i ekstraklapa !!!!!!!! odpowiedz

Kara dla Tobiasza za to że stał jak aniołek i tak za nic go obrzucano najpierw musi być przyczyna pozniej skutek - 45 minut temu, *.plus.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Smialiscie się jak pisałem że tak będzie. Pzpn, jego prezes I inne podmioty to patologia!!! odpowiedz

Stary - 1 godzinę temu, *.chello.pl Skandal. Niech Legia tak tego nie zostawi. Właśnie dano przyzwolenie na rzucanie odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli dali praktycznie przyzwolenie na rzucanie szkłem... odpowiedz

maku - 1 godzinę temu, *.net.pl kara dla Tobiasza za to że dostał butelką w łeb,kulesza ty debilu odpowiedz

Michał - 43 minuty temu, *.tpnet.pl @maku: szkoda ze telewizja nie pokazała co pan Tobiasz robił. To co mówił w wywiadzie to kłamstwo!! Prowokował trybuny kolejorza klaskaniem jak skandowali jego nazwisko oraz specjalnie celebrował swoją grę żeby kraść minuty. Tak właśnie zakłamany jest bramkarz legi odpowiedz

Hg - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Michał:

Pisząc o skadnowaniu jego nazwiska masz na myśli jak krzyczeli ,, Tobiasz cwel allez allez " ? Ładnie to w słowa ubrales ;) Więc jeśli ktoś tutaj prowokował to były to niedorozwoje z kotła, Kacper jedynie odpowiedział. A jeśli uważasz, że gra na czas to prowokacja kibiców, to strasznie wrażliwi są ci poznaniacy... Trzeba wziąć to pod uwagę i w następnym meczu nie faulować ich piłkarzy, albo najlepiej dać im strzelić parę goli, żeby nie sprowokować biednych kiboli i nie dostać butelką w łeb .... odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.199.66 A jakie konsekwencje ,poniesie pan sędzia , który to wszystko widział i nie reagował , co w tym temacie zrobi PKS odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brak słów... Żenada.... odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak czytałem tutaj, że będzie kara dla Legii i Tobiasza , myślałem - beka, jaja, sarkazm... A to się stało !!! Lubię pisać, ale brak słów czuję .

odpowiedz

mich - 1 godzinę temu, *.207.202 Jakieś konkretny , za co , uzasadnienie ,czy tylko walimy kwotami i koniec artykułu a reszta sami mamy szukać odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Whaaaat?! odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.102.50 Za chęć skrzywdzenia zawodników drużyny przeciwnej 40k grzywny??? Jakby to było na Ł3 to stadion zamknięty na min 2 mecze by był.



To jest skandal... Ktoś powinien im "wytłumaczyć", że pchać to mogą sobie kogoś u siebie w domu, a nie łacha na mistrza. odpowiedz

OSZOŁOM - 30 minut temu, *.t-ipconnect.de @Szmu(L)ki: PIŁKARZYKOM POTRAFILIŚCIE WYTŁUMACZYC TERAZ CZAS NA SZANOWNĄ KOMISJĘ.:)) odpowiedz

Kubarson - 2 godziny temu, *.sky.com Komisja Ligi --> żart .... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.