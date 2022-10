Szczerbowski: Legia to topowa drużyna w Polsce

Czwartek, 6 października 2022 r. 08:49 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Mamy świadomość z kim zagramy w sobotę. Legia to topowa drużyna w Polsce, myślę że to ta sama półka co Raków, Lech czy Pogoń. W ich zespole jest bardzo dużo jakości, mają świetnych piłkarzy, którzy dbają o dorobek punktowy - mówi przed spotkaniem z Legią asystent trenera Warty Poznań Arkadiusz Szczerbowski.



- Postacią kluczową jest Josue i ostatni mecz z Lechem pokazał, że bez niego Legia stworzyła sobie mniej sytuacji strzeleckich niż zazwyczaj. Na pewno Legia opiera model gry o atak pozycyjny i mobilność w środku pola. Rafał Augustyniak, Bartosz Slisz czy wcześniej wspomniany Josue często szukają gry do przodu. Warto też wspomnieć o szybkich skrzydłowych i bardzo dobrym napastniku Carlitosie, który świetnie czuje się między strefami. Na ławce też mają postacie, które zapewniają im jakość. Wiemy że to będzie ciężki mecz, ale pamiętajmy o naszych meczach z czołówką. Wszyscy musieli się mocno napracować, żeby nas pokonać. Przegraliśmy te mecze jedynie jedną bramką. Mam nadzieję, że zagramy z Legią konsekwentnie i pokażemy swoją skuteczność w ataku.









- W meczu na Łazienkowskiej musimy być od pierwszej do ostatniej minuty skoncentrowani. Przykład Miedzi czy Górnika pokazuje, że Legia potrafi odwrócić losy spotkania w każdym momencie. Nawet jedno czy dwu bramkowa przewaga nie świadczy, że ten mecz jest już wygrany. Warszawska drużyna do ostatniego gwizdka gra i walczy o punkty, więc my musimy być skuteczni i odpowiedzialni. Powinniśmy pracować na wysokiej intensywności w obronie czy wyjściu do pressingu. Tego musimy się trzymać. Mamy swój plan, który musimy zrealizować. Nastawiamy się na odpowiedzialną robotę od pierwszej do ostatniej minuty.



- Zwycięstwo we Wrocławiu dużo nam dało. Nastawienie jest bardzo dobre. Mecz na Śląsku kosztował nas dużo energii, ale przyczynił się do tego, że atmosfera i nastroje są bardzo dobre. Widać dużo werwy, energii. Sam fakt dopisania kolejnych punktów i wyjścia ze strefy spadkowej napawa optymizmem i poprawy mentalności.



- W naszej drużynie jest duża rywalizacja. Ostatni mecz pokazał, że gdy na boisku pojawili się zmiennicy to dali dobry impuls do gry. Oni pokazują, że niedługo chcą wybiec w pierwszym składzie. Do końca będziemy zastanawiali się kto wybiegnie na boisko w meczu z Legią. Uczulamy jednak naszych piłkarzy, że nawet jeśli siedzisz na ławce, to jesteś bardzo potrzebny i na pewno dostaniesz swoją szansę.



- W sobotnim meczu nie będziemy mogli skorzystać z Jakuba Kiełba, Bartosza Kieliby oraz Michała Jakubowskiego. Pozostali są gotowi i trenowali dziś. Widać dobre nastawienie i walkę o pierwszy skład na to spotkanie.



- Drużyna czuje się bardzo dobrze, gdy Adam Zrelak jest na boisku. Piłkarze przy nim czują się pewnie i jest szansa, że wróci do pierwszej jedenastki po pauzie za kartki. Wiele na to wskazuje. Cieszymy się, że rywalizacja na pozycji napastnika odżyła i jest to dodatkowy bodziec dla Adama. Musi utrzymywać swój poziom i pokazywać swoją solidną grę w ataku, do której nas przyzwyczaił.



- Enis Destan miał trudne zadanie w meczu ze Śląskiem, bo musiał zastąpić naszego pierwszego napastnika Adama Zrelaka. Wywiązał się ze swoich zadań bardzo pozytywnie. Napastnika rozlicza się ze zdobytych bramek, a on strzelił bardzo ważnego gola dającego nam prowadzenie w pierwszej połowie. Jesteśmy zadowoleni z jego gry. Jest młodym zawodnikiem, cały czas ma dużo do poprawy i potrzebuje trochę czasu żeby poznać nasz model gry.



