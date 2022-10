Zapowiedź meczu

Przejdziem Wartę?

Sobota, 8 października 2022 r. 06:47 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Plan na najbliższe dni 11 dni Legii jasno nakreślają słowa hymnu Polski "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę". Zanim jednak przyjdzie pora na podwójną rywalizację z drużyną z Płocka, Legia drugi raz z rzędu będzie grała z klubem z Poznania. Tym razem na własnym stadionie podejmie Wartę, która w tym sezonie na wyjazdach jest bardzo groźna.



KURSY NA LEGIA - WARTA

FORTUNA: 1 1.9 X 3.55 2 4.5



W ostatniej kolejce Legia zremisowała na wyjeździe w hitowym starciu z Lechem Poznań. Kluczowym zawodnikiem tamtego meczu był Kacper Tobiasz, który mimo licznych prowokacji ze strony miejscowych potrafił utrzymać czyste konto i popisać się kilkoma bardzo dobrymi interwencjami. Chyba w uznaniu za dobry występ Komisja Ligi... ukarała go w tym tygodniu karą finansową. W starciu z Lechem trudno jest wyróżnić zawodników poza tymi z bloku defensywnego. W ofensywie legioniści nie pokazali zbyt wiele, nie notując w sumie żadnego celnego strzału. Z całą pewnością ten aspekt gry jest do poprawy.