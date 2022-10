Wypożyczeni: Powrót Abu Hanny

Joel Abu Hanna powrócił na boiskach ekstraklasy w barwach Lechii Gdańsk. Po pięciu tygodniach przerwy, ponownie wybiegł na murawę i zaliczył pełne spotkanie przeciwko Cracovii. Gabriel Kobylak skapitulował raz w potyczce z Lechem Poznań. Pełne spotkanie zaliczył tradycyjnie Maciej Kikolski w Pogoni Siedlce. Natomiast Jordan Majchrzak doczekał się debiutu w barwach AS Roma Primavera. Wypożyczeni Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 4-2 meczu z Pogonią Szczecin (kontuzja) Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Cracovią Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Hutnikiem Kraków Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Lechem Poznań. Ukarany żółtą kartką. Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - od 83. minuty w wygranym 3-1 meczu z Interem Primavera Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 89. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Arką Gdynia Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 61. minuty w przegranym 0-1 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała Skrót meczu Lech Poznań - Radomiak Radom

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl Aby Hanna zagrał i Lechia od razu na 0 z tyłu odpowiedz

