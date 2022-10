14-16.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 14 października 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piątkowy mecz Legii z Wisłą Płock odbędzie się po raz kolejny bez naszego udziału - w Płocku nie ma bowiem sektora dla przyjezdnych. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy w domowym meczu z MKS-em Będzin, które rozpocznie się o 18:00 w hali na Mokotowie. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. W niedzielę o 17:30 na Torwarze nasi koszykarze zagrają z Anwilem Włocławek, a na mecz wybiera się grupa kibiców gości. Bilety (od 10 zł) nabywać można TUTAJ.



Tego samego dnia o 18:00 w hali przy Gładkiej, nasi futsaliści zagrają derbowe spotkanie z AZS-em UW Wilanów. Wejściówki w cenie 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne) do kupienia na legiafutsal.abilet.pl.



W piątkowy wieczór na gali MMA w Pruszkowie swoją walkę stoczy legionista, "Siexa". Zachęcamy do kibicowania. Transmisja w TVP Sport.



Zofia Klepacka rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Świata w klasie iQFoil, które odbędą się we francuskim Breście. Zawodnicy strzeleckiej Legii rozpoczynają starty na Mistrzostwach Świata w Kairze. Dzisiaj od rana w konkurencji karabinu pneumatycznego rywalizować będzie Tomasz Bartnik.



Liczne grono pięściarzy Legii wystartuje na gali Polsat Boxing Promotions 11, która odbędzie się w sobotę, 15 października. W boksie olimpijskim walczyć będą: Mike Drużga, Artur Proksa, Uliana Bezfamilna, Bartłomiej Rośkowicz, Mateusz Grejber, Franciszek Delura, Olaf Szcześniak, Jakub Maścianica i Jakub Straszewski.



Rozkład jazdy:

14.10 g. 20:00 NAC Breda - FC Den Haag

14.10 g. 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa

15.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Olimpia Zambrów [LTC]

15.10 g. 12:30 Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

15.10 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Polonia Warszawa

15.10 g. 17:00 Kolejarz Basket Radom - Legia II Warszawa [kosz]

15.10 g. 18:00 Legia Warszawa - MKS Będzin [siatka, ul. Niegocińska 2a]

15.10 g. 18:30 UWKS Legia Warszawa - Orły Zielonka [A klasa][ul. Marymoncka 42]

15.10 g. 20:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec

16.10 g. 14:00 Legia Ladies - MUKS Tomaszów Maz. [piłka nożna kobiet][LTC]

16.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Łazienkowska 6a]

16.10 g. 18:00 Legia Warszawa - AZS UW Wilanów [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

15.10 g. 10:00 Legia U14 - SEMP Pogoń Siedlce 09 [LTC 7]

15.10 g. 11:00 Wisła Kraków 06 - Legia U17 [CLJ U17][Myślenice, ul. Zdrojowa 9]

15.10 g. 12:30 MKS Pruszków U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz, ul. Gomulińskiego 4]

15.10 g. 13:30 UKS FA Warszawa 13 - Legia LSS U10 [ul. Syta 123]

15.10 g. 14:00 Legia U19 - Lech Poznań U19 [CLJ U19][LTC 5]

15.10 g. 14:15 Unia Warszawa 12 - Legia LSS U11 [ul. Rudzka 6]

15.10 g. 14:30 AP 11 Legionowo 10 - Legia U13 [Legionowo, ul. Parkowa 27a]

15.10 g. 16:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok U15 [CLJ U15][LTC 7]

15.10 g. 18:00 Orły Zielonka 11 - Legia LSS U12 [Zielonka, ul. Dziennikarska]

16.10 g. 11:00 STF Champion 07 - Legia U16 [Głosków, ul. L. Abramowicza 1]

16.10 g. 11:00 Legia LSS U9 - RKS Okęcie 14 [LTC]

16.10 g. 11:00 Legia LSS U8 - Victoria Sulejówek 15 [LTC]

16.10 g. 11:00 Legia LSS U11 - Olimpia Warszawa 12 [LTC]

16.10 g. 11:00 Olimp Ciechanów 08 - Legia LSS U15 [Ciechanów, ul. 3 Maja 7]

16.10 g. 11:45 Kosa Konstancin 10 - Legia LSS U13 [Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 78]

16.10 g. 12:00 Legia U11 - SEMP Ursynów 12 [LTC 7]

16.10 g. 12:15 La Basket Warszawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Turmoncka 2]

16.10 g. 14:00 Drukarz Warszawa 13 - Legia U10 [Al. Zieleniecka 2]

16.10 g. 14:30 Legia Ladies U13 - Varsovia 10/11 [LTC]

16.10 g. 15:00 Escola Varsovia 11 - Legia U12 [Fleminga 2]

16.10 g. 19:30 UKS FC Komorów 09 - Legia LSS U14 [Granica, ul. Główna 96]

17.10 g. 18:30 Legia Warszawa U-19 - UKS Basket Siedlce U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]