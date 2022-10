Koszykówka

Zapowiedź meczu z Galatasaray

Poniedziałek, 10 października 2022 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Październik będzie miesiącem bardzo intensywnego grania legionistów. Cztery dni po meczu ligowym ze Spójnią, Zieloni Kanonierzy zagrają spotkanie w 16-tysięcznej hali w Stambule, gdzie rywalizować będą o punkty w fazie grupowej Basketball Champions League z utytułowanym koszykarskim Galatasaray.



Przed tygodniem nasz zespół przegrał po dogrywce z Hapoelem Holon, a spore fragmenty tego meczu pokazały, że nasz zespół może mierzyć się w BCL-u z czołowymi zespołami. Przypomnijmy, że mistrz Izraela w minionych rozgrywkach Ligi Mistrzów dotarł do półfinału, po drodze rywalizując m.in. z Galatasaray. Obie ekipy mierzyły się ze sobą w marcu tego roku, kiedy rywalizowała ze sobą czołowa 16-tka BCL. W Stambule Galatasaray zwyciężył 74:71, z kolei w Izraelu Hapoel wygrał 98:89.







Galatasaray to klub wielosekcyjny, a koszykarze mają na swoim koncie mnóstwo sukcesów - wśród nich 16 tytułów mistrza kraju, 3 krajowe puchary, 2 Superpuchary oraz 1 triumf w EuroCup. Koszykarski zespół "Galaty" największe triumfy święcił w latach 50. i 60., a przed dwie kolejne dekady był w ścisłej krajowej czołówce, zdobywając mistrzostwo w latach 1985, 86 i 90. Przez kolejnych kilkanaście lat koszykarska sekcja zmagała się z problemami i dopiero w roku 2013 żółto-czerwoni wygrali ligę turecką po raz kolejny. W sezonie 2011/12 Galatasaray awansował do Euroligi, po wygranych w kwalifikacjach z PAOK-em Saloniki, ASVEL Lyon oraz Lietuvos Rytas Wilno. W fazie grupowej Euroligi zajęli czwarte miejsce (bilans 4-6), wyprzedzając m.in. Asseco Prokom Gdynia.



W roku 2016 "Galata" zwyciężyła w rozgrywkach EuroCup, pokonując w finale Strasbourg. Wówczas zespół występował jeszcze w hali Abdi İpekçi Arena, która w roku 2017 została zamknięta, a następnie zburzona (2018). Triumf w EuroCup, pod nazwą Galatasaray Odeabank (wspierał klub w latach 2015-18), zapewnił miejsce w Eurolidze w sezonie kolejnym. W Eurolidze, turecki zespół zajął 12. miejsce (na 16 drużyn), z bilansem 11-19. W kolejnym zaś nie zakwalifikował się już do rozgrywek Euroligi.

Po zakończeniu umowy sponsorskiej z Odeabankiem (wcześniej tytularnymi sponsorami były również Cafe Crown, Medical Park i Liv Hospital), przez dwa sezony zespół był wspierany przez Doga Sigorta, a od roku 2021 występuje jako Galatasaray Nef, wspierany przez markę z branży nieruchomości.



Od 2017 roku "Galata" nie zagrała już w Eurolidze, ale trzykrotnie występowała w prestiżowych rozgrywkach EuroCup, gdzie dwukrotnie awansowała do najlepszej szesnastki. W sezonie 2020/21 po raz pierwszy zagrali w Basketball Champions League, kończąc rozgrywki na pierwszym etapie rozgrywek, by rok później poprawić swój wynik i po wygranej w pierwszej grupie, awansować do TOP16 (w niej bilans 1-5). To właśnie wtedy Turkowie mierzyli się z Hapoelem Holon, który wygrał grupę I.

Ostatni sezon ligowy zakończyli na miejscu trzecim, przegrywając w półfinale play-off z Anadolu Efesem 2:3 (w decydującym meczu 77:104). Na tym samym etapie odpadli z rozgrywek Pucharu Turcji, przegrywając w półfinale z Fenerbahce 49:64.







Mecz "Galaty" z Legią rozegrany zostanie w Sinan Erdem Spor Salonu, znanej również jako Ataköy Dome. Hala nazwana została na cześć Sinana Erdena, który był prezydentem Tureckiego Komitetu Olimpijskiego. 16-tysięczna hala została wybudowana w 2010 roku, a następnie odnowiona siedem lat później. Oprócz sportowych wydarzeń, odbywają się tam również koncerty, gromadzące do 22,5 tysiąca widzów. Oprócz Galatasaray, regularnie z hali korzysta Anadolu Efes, zespół występujący w Eurolidze. W tym roku w tym właśnie obiekcie rozegrany został turniej finałowy Euroligi, po raz drugi zresztą, bowiem pierwszy raz miał on miejsce rok po otwarciu obiektu. W roku 2010 rozgrywane w nim były również mecze koszykarskich Mistrzostw Świata.







Trenerem Galatasaray, od tego roku jest Grek, Andreas Pistiolis, dla którego jest debiut w roli pierwszego trenera. 44-latek przez ostatnich 8 lat był asystentem w CSKA Moskwa, wcześniej, również w roli asystenta, pracował w Turcji (Banvit) i Grecji (Panathinaikos). Kapitanem drużyny jest 31-letni rzucający obrońca, Göksenin Köksal, który w Galatasaray występuje od 2010 roku, z krótką przerwą na wypożyczenie (w sezonie 2014/15) do Darüşşafaki. Przed sezonem 2022/23 w Galatasaray przeprowadzono wiele transferów, licząc na wzmocnienie drużyny w walce o medale na krajowym podwórku, ale i owocne występy w europejskich pucharach.



Rozgrywającym zespołu jest Demarquis "Dee" Bost - Amerykanin z bułgarskim paszportem, który ma na swoim koncie występy w wielu europejskich ligach, a w sezonie 2015/16 wraz z Łukaszem Koszarkiem występował w Zielonej Górze. W Galatasaray jest drugi sezon. Przed tym sezonem "Galata" pozyskała środkowego, Raymar Morgan, który również ma spore doświadczenie w europejskiej koszykówce, a ostatni sezon spędził w ASVEL Villeurbanne, z którym zdobył mistrzostwo Francji i występował w Eurolidze. Ważną postacią w podkoszowej rotacji jest również Mahir Agva. Mający niemiecki paszport zawodnik został pozyskany po dwóch latach gry w Pinarze Karşıyaka. Przed obecnym sezonem klub pozyskał również Kolumbijczyka występującego na pozycjach 2-3, Braiana Angolę. W ostatnich paru latach występował w Oostendzie, Partizanie Belgrad, Ironi Nes Zionie oraz AEK Ateny. Po czterech latach gry w Maccabi Tel Awiw (również w Eurolidze), sprowadzony został mierzący 203 cm skrzydłowy, Angelo Caloiaro - Amerykanin z włoskim paszportem. Na swoim koncie ma już występy w dwóch klubach tureckich, grał również w Niemczech i Bułgarii. Na pozycje 1-2 sprowadzono z Gran Canarii, urodzonego na Jamajce, Dylana Ennisa. Tuż przed startem sezonu, ograniczona została siła podkoszowa drużyny, po tym jak złamania kości śródstopia doznał Jehyve Floyd - zawodnik pozyskany z Fenerbahce (wcześniej przez parę lat grał w Grecji) wróci do gry dopiero pod koniec listopada.

Do wyróżniających zawodników "Galaty" zaliczyć należy również pochodzącego z Sudanu (a urodzonego w Nikozji), Muhayamina Mustafę, który występował w młodzieżowych reprezentacjach Turcji, a do roku 2020 pozostawał graczem Anadolu Efes, skąd raz po raz trafiał na wypożyczenie do kolejnych drużyn. Po dwóch latach spędzonych w greckim Ionikosie, trafił ponownie do Stambułu, gdzie mierzący 201 cm 22-letni gracz, ma zwiększyć konkurencję na pozycjach od 2 do 4. Jeszcze lepsze warunki fizyczne ma 21-letni Sadık Emir Kabaca, grający jako silny skrzydłowy, który do Galatasaray trafił rok temu z Besiktasu.







Galatasaray sezon 2022/23 rozpoczął wyjazdowym meczem z Anadolu Efesem, rozegranym oczywiście w tej samej hali, w której występuje "Galata". Mistrz Turcji, który w ostatnim sezonie wygrał z Galatasaray w półfinale play-off (3:2), i regularnie występuje w Eurolidze, zwyciężył 77:68. Parę dni później nasz najbliższy rywal udał się do Belgii, gdzie mierzył się z mistrzem Belgii w pierwszym spotkaniu BCL. Tym razem ekipa ze Stambułu wygrała pewnie (92:78), już w pierwszej kwarcie uzyskując sporą przewagę, dzięki bardzo dobrej grze w ataku (29 zdobytych punktów). Z każdą kolejną partią meczu, Galata powiększała swoją przewagę. W całym meczu Turcy trafili 13 trójek (38,2% skuteczności), a z dystansu trafiało aż siedmiu zawodników. Najczęściej rozgrywający, Dee Bost (5/10). Trzy dni przed meczem z Legią, w sobotę o 13:00 zespół zagrał jeszcze na własnym parkiecie ligowe spotkanie z Pinarem Karşıyaka. Galatasaray niespodziewanie przegrał 70:72, choć spotkanie rozpoczął bardzo dobrze. Najwięcej punktów zdobyli Dylan Ennis 18 (tylko 1/7 za 3) i Dee Bost 14 (4/9 za 3).



Legia po piątkowym meczu ligowym ze Spójnią, w sobotę miała czas na regenerację, ale już w niedzielę przeprowadzony został trening oraz analiza gry najbliższego rywala. Legioniści do Stambułu wylecą w poniedziałek z warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina. Wieczorem nasz zespół czeka trening w obiekcie, w którym we wtorkowy wieczór przyjdzie nam walczyć o punkty. We wtorek przed południem legioniści ćwiczyć będą raz jeszcze w 16-tysięcznym obiekcie, w którym Galatasaray rozegra pierwsze spotkanie w sezonie 2022/23. Czy do gry gotowy będzie Travis Leslie, który naciągnął mięsień tuż przed rozpoczęciem meczu ze Spójnią, zapewne okaże się w dniu meczu. Na pewno legioniści będą chcieli pokazać swoją wartość po bardzo nieudanym występie ligowym.



Początek spotkania o godzinie 19:00 czasu lokalnego, czyli o 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć w TVP Sport - w aplikacji mobilnej oraz na sport.tvp.pl.



GALATASARAY NEF STAMBUŁ

Skład: Dee Bost, Yunus Sonsirma, Dylan Ennis, Tan Yildizoglu (rozgrywający), Goksenin Koksal, Sedat Ali Karagulle (rzucający), Sadik Emir Kabaca, Muhayamin Mustafa, Sinan Saglam, Braian Angola, Angelo Caloiaro, Raymar Morgan, Berke Ismailcebi (skrzydłowy), Jehyve Floyd, Mahir Agva (środkowi)

trener: Andreas Pistiolis, as. Cenk Akyol, Konstantinos Papadopoulos, Gokhan Turan



Przewidywana wyjściowa piątka: Dee Bost, Goksenin Koksal, Braian Angola, Angelo Caloiaro, Mahir Agva



Najwięcej punktów: Dee Bost 23, Sadik Emir Kabaca 15, Braian Angola 11, Raymar Morgan 11, Muhaymin Mustafa 10.



Ostatnie wyniki: Filou Oostende (w, 78:92), Anadolu Efes Stambuł (w, 77:68), Pinar Karsiyaka (d, 70:72).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 1-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 71,7 / 73,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 51,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Travis Leslie, Devyn Marble, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 21, Travis Leslie 17, Ray McCallum 15.



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71).



Termin meczu: wtorek, 11 października 2022 roku, g. 18:00 (polskiego czasu)

Adres hali: Stambuł, Zuhuratbaba, Ataköy Blv. 14 (Sinan Erdem Arena)

Pojemność hali: 16 000 miejsc

Ceny biletów: 70, 130, 300 i 800 TL

Transmisja: TVP Sport/sport.tvp.pl