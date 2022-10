Środowy trening na zdjęciach

Środa, 12 października 2022 r. 12:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek piłkarze Legii trenowali długo i ciężko. Dwa dni przed meczem sztab standardowo przygotował zajęcia typowo piłkarskie z naciskiem na bezpośrednie przygotowanie się do dwumeczu z Wisłą Płock, który czeka legionistów w najbliższych dniach.



Trening został zamknięty dla mediów po kwadransie. W czwartek zespół będzie ćwiczył o godzinie 16, wcześniej odbędzie się konferencja prasowa Kosty Runjaicia.



Ligowy mecz Wisła Płock - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 14 października o godz. 20:30, a spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski we wtorek, 18 października także o 20:30.



















fot. Woytek / Legionisci.com