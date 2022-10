W niedzielę futsalowe derby Warszawy

W najbliższą niedzielę o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 futsaliści Legii Warszawa rozegrają kolejne ligowe spotkanie w ekstraklasie. Naszym rywalem będzie AZS UW Wilanów, a bilety na ten mecz nabywać można tutaj w cenie 12 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz osób niepełnosprawnych) oraz 17 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. W obecnym sezonie zarówno Legia, jak i stołeczny AZS UW zdobyły w czterech pierwszych kolejkach zaledwie po jednym punkcie. Wynik niedzielnego starcia będzie więc niezwykle istotny dla obu drużyn. W minionym sezonie Legia wysoko przegrała oba derbowe mecze - 2-7 na własnym parkiecie oraz 0-6 w meczu rewanżowym. Obie drużyny mierzyły się ze sobą również w styczniu zeszłego roku w 1/32 finału Pucharu Polski - wtedy do kolejnej rundy awansował zespół AZS-u, który wygrał serię rzutów karnych 5-3. Liczymy, że tym razem Legia odniesie nie tylko pierwszą wygraną z AZS-em UW, ale i zainkasuje pierwsze w tym sezonie trzy punkty. Zapraszamy na mecz! Termin meczu: niedziela, 16 października 2022 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.