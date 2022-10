Mecz z Anwilem na Torwarze

Spotkanie 4. kolejki Energa Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa i Anwilem Włocławek rozegrane zostanie w niedzielę, 16 października o godzinie 17:30 na warszawskim Torwarze. Początkowo gospodarzem spotkania miał być Anwil. W związku z brakiem dostępności hali na Bemowie, Legia po raz trzeci w tym sezonie zagra przy Łazienkowskiej. Wcześniej na Torwarze nasz zespół mierzył się ze Śląskiem i Hapoelem Holon. Mecz z Anwilem będzie ostatnim spotkaniem ligowym w tym roku kalendarzowym, które legioniści rozegrają w największej warszawskiej hali. Kolejne rozgrywane będą w hali na Bemowie, która w najbliższych tygodniach zyska ok. 400-500 nowych miejsc siedzących (dzięki wymianie trybun na poziomie parkietu). Na Torwarze Legia zagra w tym roku jeszcze dwa mecze Ligi Mistrzów - 26 października z BC Oostende (g. 18:30) oraz 20 grudnia (g. 20:00) z Galatasaray Stambuł. W pierwszym etapie pierwszeństwo w wyborze miejsc w hali COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6a otrzymają kibice, którzy zakupili całosezonowe karnety na mecze Zielonych Kanonierów. Mecz z Anwilem Włocławek wchodzi w skład karnetu więc ich posiadacze nie zapłacą nic za bilet na ten mecz, ale muszą wskazać miejsce z którego będą kibicować legionistom. Należy wybrać miejsce TUTAJ . WAŻNE – jeśli posiadasz karnet w kategorii białej, miejsce, jakie dla siebie wybierzesz w hali COS Torwar także musi być w kategorii białej. Analogicznie zasadę stosujemy do kategorii czerwonej i zielonej. Pierwszy etap dystrybucji biletów potrwa 48 godzin - koniec w sobotę, 8 października o godz. 20:00. Termin meczu: niedziela, 16 października 2022 roku, g. 17:30 Adres hali: ul. Łazienkowska 6a (COS Torwar)

