Mahir Emreli musi zapłacić Legii

Czwartek, 6 października 2022 r. 16:27 Redakcja, źródło: Legionisci.com, UEFA

"FIFA nałożyła na Mahira Emreliego zakaz jakiejkolwiek „football-related activity” (aktywności sportowej) do czasu zapłaty Legii Warszawa całości zaległych należności (istotna kwota). Wcześniej Legia wygrała z zawodnikiem przed FIFA Football Tribunal" - poinformował na twitterze Jakub Laskowski, dyrektor ds. prawnych i administracji sportowej w Legii.



Decyzja dotyczy sytuacji ze stycznia, kiedy to Mahir Emreli pisemnie poinformował Legię, że rozpoczął procedurę rozwiązania umowy z winy klubu. Nie stawił się także po urlopie na testach i badaniach, nie pojechał z zespołem na zgrupowanie w Dubaju. Na początku lutego rozwiązał kontrakt z Legią za porozumieniem stron i odszedł do Dinama Zagrzeb w ramach rozliczenia za Lirima Kastratiego.



IV. Decyzja Izby Rozwiązywania Sporów

1. Roszczenie powoda, Legii Warszawa, zostaje uwzględnione częściowo.



2. Pozwany, Mahir Emreli, musi zapłacić powodowi następujące kwoty:

– 50 000 euro jako kwota do spłaty plus 18% odsetek rocznie od 15 kwietnia 2022 r. do daty efektywnej płatności;

– 50 000 euro tytułem kary;

– 727,40 euro jako odsetki w wysokości 18% rocznie od kwoty pozostającej do spłaty między 15 kwietnia 2022 r. oraz 14 czerwca 2022 r.;

– 369,85 euro jako odsetki w wysokości 18% rocznie od kwoty pozostającej do spłaty między 15 czerwca 2022 r. oraz 15 lipca 2022 r.



Pełna treść decyzji znajduje się tutaj.