Zawadzki: R. Krajewski musi ciężej pracować

Czwartek, 6 października 2022 r. 18:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Selekcjoner zapaśniczej reprezentacji Polski i jednocześnie były zawodnik naszego klubu, Włodzimierz Zawadzki podsumował rok 2022 w wykonaniu "klasyków". Trener kadry nie jest zadowolony z wyników osiąganych przez Polaków na zawodach międzynarodowych i ma również swoje uwagi pod adresem naszego zapaśnika, Rafała Krajewskiego, startującego w kat. do 130 kilogramów.



- Rafał trochę rozczarował, bo myślałem, że lepiej to będzie wyglądało na macie, ale Rafał też dość nierówno walczy, czasem nierówno trenuje, więc myślę, że dla niego najważniejsze jest też to, żeby postawił na siebie, tak jeszcze w dodatku do tego, że my na niego stawiamy, bo potrzebna jest tutaj dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy. Bez tego czasem coś wyjdzie, ale będzie to wszystko mocno nierówne. Tak jak tutaj - jedna łatwo przegrana walka i tyle. Potrzeba ciężkiej pracy i mogą być z tego efekty, bo Rafała stać nawet na medale czy kwalifikację olimpijską, ale musi się do tego mocno, mocno przyłożyć. Możliwości są duże - potrzeba trochę więcej zaangażowania - powiedział nt. Krajewskiego selekcjoner.