Przygotowania do meczu z Wartą

Legioniści przygotowują się do sobotniego starcia z Wartą Poznań. W czwartek trenowali o godzinie 14:30 w LTC, w zajęciach wzięli udział wszyscy zawodnicy oprócz Jakuba Kisiela , który wraca po kontuzji i ćwiczył indywidualnie na boisku obok. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka W treningu wziął udział Paweł Szajewski , 20-letni bramkarz, który latem został zawodnikiem trzecioligowych rezerw stołecznego klubu. Jak zwykle dwa dni przed meczem trening nie był zbyt intensywny. Po krótkiej rozgrzewce z elementami zabawy zawodnicy przeszli do pracy dwóch grupach. Na jednej połowie pod okiem Inakiego Astiza pracowano nad taktyką i dośrodkowaniami, a druga część piłkarzy doskonaliła stałe fragmenty gry - rzuty rożne i rzuty wolne. Tą częścią dyrygował Przemysław Małecki .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

majusL@legionista.com - 5 minut temu, *.174.42 warta z poznania - to jest ekipa do lania !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.