Trampek - 3 godziny temu, *.125.90 Świeć Panie nad Jego Duszą. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Panie Dariuszu wyrazy współczucia dla rodziny i dla Pana. Cała LEGIA gra w sobotę dla Pana Darka....bo cała LEGIA zawsze razem. Trzymaj się prezesie. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Głośno dziś o tym było,wypadek na przejeździe kolejowym.Niestety chwila nieuwagi słono kosztuje odpowiedz

Przemko - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niechaj światłość wiekuista mu świeci na wieki wieków. Amen. odpowiedz

Ginka - 5 godzin temu, *.chello.pl Koszmarna śmierć. Rogatki były opuszczone, a On jednak kontynuował jazdę... odpowiedz

Coachbiedronka - 5 godzin temu, *.play-internet.pl My Legioniści składamy kondolencje i wyrazy szczerego współczucia trzymaj się Prezesie.

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Wyrazy Najgłębszego Współczucia ! odpowiedz

matus007 - 5 godzin temu, *.orange.pl Wieczne odpoczywanie racz mu dać ,Panie.Amen odpowiedz

Kermit - 5 godzin temu, *.chello.pl Wyrazy współczucia Prezesie. odpowiedz

