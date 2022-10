Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

Makary - 16 minut temu, *.jmdi.pl Problemem Legii jest Ribeiro któremu się wydaje, że jest lepszy od Neymara odpowiedz

Cudny Zenon - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Widać, że Warta to nie Amika - gra ciekawą piłkę. Ale Legia jest dzebest.. odpowiedz

Nie wiem - 1 godzinę temu, *.gthost.com A dlaczego Jędza gra? Nie powinien pauzować za czerwień? Coś się zmieniło? odpowiedz

axlrose - 49 minut temu, *.tpnet.pl @Nie wiem: Mistrzu, dwie żółte to nie bezpośrednia czerwona.

Grałeś kiedyś w piłkę? Nie traktuj tego bezpośrednio, ale na przepisach gry którą komentujesz trzeba się trochę znać.

Pozdrawiam.

odpowiedz

Do mądrali - 32 minuty temu, *.gthost.com @axlrose: mistrzu, wystarczyłoby zakończyć na jednym - pierwszym zdaniu. Ale musiałeś sobie popierdzieć. Widzisz różnicę między komentowaniem, czyli wyrażaniem swojego zdania a zadaniu pytania? Ale nie traktuj tego bezpośrednio, po prostu nie używaj słów których znaczenia nie rozumiesz. Grałem kiedyś w piłkę ale to było w podstawówce, takie twoje klimaty obecnie... odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.op-net.com @Nie wiem: Ja tez zbaranialem, jak flashcore podal 2 dni temu, ze jest wykluczony za kartki i nie zagra. odpowiedz

axlrose - 22 minuty temu, *.tpnet.pl @Do mądrali: Och, przepraszam Mistrzu sensei, naruszyłem twoje dobre imię...

Już nigdy tak nie zrobię, wracam do mojej podstawówki. A przepraszam ponownie, do przedszkola.

Mimo to pozdrawiam, jeżeli jesteś kibicem naszego kochanego klubu. odpowiedz

Nie wiem - 12 minut temu, *.gthost.com @axlrose: Również cię pozdrawiam. A z senseiem dobrze trafiłeś. odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Udało mu się odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rosołek??? DZIĘKUJĘ ⚽️

Onanistom dziękujemy za uwagę... odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.autocom.pl No i Rosołek dał znać !!!!!! odpowiedz

Robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ładne podanie Sliszu odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Tobiasz

Rose ... Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Augustyniak ... Josue

Kapustka ... Carlitos ... Muci

Kramer odpowiedz

Pan - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rosołek w składzie to żart czy sabotaż ? odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pan: to bramka dla Legii odpowiedz

Anty Kosta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pan: Kosta wierzy w Rosolka jak w pogoni stawiał uparcie na Zahovicia, dopóki prowadzimy i jak wygramy to się ta decyzja obroni. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Panowie gramy na zero z przodu, bo z tyłu zawsze coś wpadnie odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bedzie dobrze - LEGIA 3-1 Warta ! odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl W przerwie bedzie zmiana na Kramera ! odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.orange.pl @exsa: Kramera nie ma na ławie odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Piotr: Kramer siedzi na końcu ławki i pewnie go niezauważyłeś odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.plus.pl Kurwa rosolek. Czemu nie Kramer. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Andrzej :

Dzieciaku nie klnij bo Ci Bozia języczek ujordoli przy samej pupci. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.centertel.pl Slisz i Rosolek w skladzie...zenada max. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl @gazza: 3 trener i znowu to samo,na siłę promowanie Slisza i Rosołka,tylko po to żeby jakimś cudem ich w zimie sprzedać,problem w tym że są to niewypały i kosztem punktów będziemy oglądać tą padake,jak w tym meczu ta dwojka znowu zagra poniżej oczekiwań to bedzie jasne że to spręzyna Mioduskiego,,,brak słów,Darek tak się biznesów nie robi.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.