Runjaić: Zabrakło drugiej bramki

Sobota, 8 października 2022 r. 20:16 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jestem przeszczęśliwy z wyniku spotkania. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie trudny. Szczególnie, że Warta to czołowa ekipa biorąc pod uwagę mecze na wyjeździe. Do tego drugi raz z rzędu notujemy czyste konto. Powalczyliśmy do końca i w efekcie punkty są naszą nagrodą.









W pierwszej połowie wypróbowaliśmy nowy system i on zadziałał. Dobrze to wyglądało, byliśmy lepsi, zdobyliśmy bramkę i stwarzaliśmy szanse. Zabrakło jedynie drugiej bramki. Druga odsłona była wyrównana, ale mimo to, potrafiliśmy wykreować szanse w polu karnym przeciwnika. Mieliśmy dobre momenty, ale Warta była również niebezpieczna. Musieliśmy uważać szczególnie przy stałych fragmentach gry. Tak czy inaczej jestem bardzo szczęśliwy i dumny z zespołu.



Kolejny raz kieruję słowa uznania dla naszych kibiców. Świetnie układa się nasza współpraca. Fani wspierają nas od początku, ale i tak nas czeka ciężka praca.



Co do zmienionego systemu... Tak, musimy go nadal poprawiać. Niemniej jednak on lepiej leży zawodnikom. Potrzebujemy ćwiczyć, potrzebujemy rotacji i poprawić grę z piłką, gdy jesteśmy w posiadaniu.



Każdy piłkarz niech czuje się odpowiedzialny za strzelanie bramek. Dziś Rosołek strzelił piękną bramkę. W tygodniu mieliśmy presję, myśli, na kogo postawić. Jednak Maciek prezentował się dobrze na treningach w tym tygodniu i dostał szansę. W efekcie zaliczył solidny występ. Swoją drogą, zwracam uwagę na fakt, że zagrało czterech młodzieżowców. Kacper Tobiasz, Maciej Rosołek, Maik Nawrocki oraz Ernest Muci. To chłopaki z 2001-2002 roku, ale muszą robić dalsze postępy i pracować systematycznie, żeby wskoczyć na wyższy poziom.



Blaz Kramer? Nie wiem kiedy otrzyma więcej minut. Może w następnym spotkaniu? Zobaczymy. Czas pokaże co przyniesie najbliższe dwa tygodnie, bo czekają nas m.in. mecze z Wisłą Płock w lidze, i w pucharze. Wdrożenie Kramera to proces, choć zdaję sobie sprawę, że może być niezadowolony ze swojej sytuacji.