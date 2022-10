Konferencja pomeczowa

Szulczek: Było sporo dobrych momentów

Sobota, 8 października 2022 r. 19:59 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dawid Szulczek (trener Warty): Gratuluję Legii zdobyczy punktowej. Gospodarze mieli trochę więcej sytuacji z gry. Chcieliśmy podejść inaczej do tego meczu niż ze Śląskiem. Plan był taki, żeby od początku grać atakiem pozycyjnym i pierwsze minuty były pozytywne. Niemniej jednak szkoda straconej bramki.



W pierwszej połowie było mniej prób pressingowych w naszym wykonaniu. Chcieliśmy wpuścić Legię na własną połowę i szukać szans w kontrataku. Stąd na boisku duet Szmyt - Zrelak. Co nie zmienia faktu, że szukaliśmy również przestrzeni za plecami i chcieliśmy pograć w piłkę. Do tego byliśmy przygotowani na grę Legii trzema stoperami.

Było sporo dobrych momentów z naszej strony, ale nadal musimy poprawić naszą postawę. Często w prostych sytuacjach tracimy piłkę. Za często. Co nie zmienia faktu, że w ostatnich miesiącach widać, że jako drużyna idziemy do przodu.



Przegraliśmy z Legia 0-1 i tym samym stołeczny zespół dołączył do Rakowa, Lecha i Pogoni, które również wygrały z nami różnicą jednej bramki. Pozostaje nam czekać do wiosny, żeby zapunktować z tymi zespołami.