Skromnie, ale zwycięsko

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Radosław Trochimiuk



gazza - 15 minut temu, *.inetia.pl Slisz - 7 min. meczu...Kompromitacja miesiąca - Za co on bierze pieniądze ???

Rosołek - jedna fartowna bramka a potem...statystowanie... odpowiedz

Single malt - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Mecz słaby, ale… Historia uczy, ze mistrzostwo zdobywa się, lub traci w meczach ze słabiakami. Mielec, Brukbet, Odra Wodzisław itd. Trzeba cenić to zwycięstwo. I czekać na transfery w zimie. odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I bardzo dobrze.Ci którzy mają ból d.... To chyba nie kibice Legii.Ja jestem realistą i wiem,że przy tym skromnym stanie osobowym ciężko o cuda i widowiskową grę w każdym meczu.Mimo wszystko sam mecz fajnie się oglądało.Było kilka dobrych akcji. odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dwa strzały celne na cały mecz a typowy snajper wchodzi na ostatnie 10 min. Wystarczy ustawić Carlitosa na skrzydło bo będzie tam wydajnieszy od każdego z naszych skrzydłowych. Zresztą gdy grał w Gecji na skrzydle to strzelał więcej bramek niż jako typowy napastnik. Poza tym ma coś co skrzydłowy mieć powinien czyli drybling. Kramer na 9 i będzie lepiej. odpowiedz

Liki - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Cena biletów na pogoń to jakieś Absurd odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ponad godzina po meczu i... 17 komentarzy. To mówi w zasadzie wszystko. Może i jakieś tam miejsce zajmiemy, ale nigdy nie sądziłem, że piłka nożna może być aż tak nudna. Teraz jeszcze NSy mobilizują jakoś ludzi, ale niedługo, to będą pustki. Oczywiście można gnębić Runjaicia, tylko nie wiem, czy on jest do końca winny tego, że drużynę ma zbudowaną w oparciu o defensywnych pomocników. Do tego dramatyczni skrzydłowi i efekt każdy widzi. W zaszłym sezonie graliśmy tak samo, tylko nie zdobywaliśmy punktów. Ale ja na ten moment nie widzę jakiejkolwiek opcji na Wielką Legię, o której wszyscy marzymy. odpowiedz

LE 93 - 43 minuty temu, *.orange.pl @Paczkomat: tak, mecz mało widowiskowy, ale zauważ, że w zeszłym sezonie obrona Legii praktycznie nie istniała. Teraz, nie licząc słabszych meczy w obronie z Miedzią, Rakowem i Cracovią, obrońcy Legii nieźle się spisują, co jest podstawą do zdobywania punktów, walczenia o top 4 w naszej Ekstraklasie, bo o mistrzu chyba możemy zapomnieć z takim napadem. Kwiestia czasu i wzmocnień w lini ataku by zaczęło to wyglądać znośnie dla oka. odpowiedz

Sealey - 1 godzinę temu, *.chello.pl ale jest postęp na wiosnę przegrali pod Vukoviciem 0-1 w domu odpowiedz

Amadeusz - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze jedno.



Jaka ta liga jest słaba,my gramy baaaaardzo przeciętnie i jesteśmy na szczycie Tabeli :)



To jest rzeczywiście 27 liga europejska,nie sądze by w Norwegii ,czy gdzieś w Bułgarii z taką grą,ktoś mógł okupować szczyt tabeli. odpowiedz

Legionista - 3 minuty temu, *.suec-dacor.de @Amadeusz:

Niestety ale masz rację.

Dlatego polskie drużyny na arenie międzynarodowej nie istnieją, raz na jakiś czas jakiś klub wejdzie do fazy grupowej UEFA albo tej ogórkowej 3 ligi swoją drogą to jest tragedia że nawet tam polskie zespoły się nie kwalifikują ???? musieli by jeszcze chyba z 2 klasy rozgrywkowe otworzyć to może nasze zespoły by w miarę systematycznie kwalifikowały się do fazy grupowej ???? grając z pół amatorami



Przykre to jest, że w takim kraju o takich możliwościach jest tak tragiczna piłka. Czechy jakoś sobie w miarę radzą a kraj jak 1/3 naszego

Irytujące jest też to że nasi,, trenerzy,, uważają się za trenerów a prosty przykład jest taki gdy jakiś piłkarz wyjeżdża stąd za granicę to ma problem z łapaniem się na ławkę jedynie gdzie gra to na konsoli, sami piłkarze wyjeżdżając mówią że to przepaść dużo cięższe treningi pod każdym względem, i nie da się tego skopiować u nas?? Nie rozumiem. Oczywiście są pewne wyjątki które wyjadą i sobie poradzą ale to tylko nieliczni jak spojrzymy na to ile piłkarzy wyjeżdża i ile grają to naprawdę można się załamać odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jedynka do zera i Legia ma lidera.

Onanistom i hejterom serdecznie dziękuję.

Na Konwiktorskiej na Was czekają... odpowiedz

xc - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @filand: cymbale ty w ogóle oglądasz mecze ? czy tylko siedzisz w tabelach -palancie odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Fuks fuksa pogania. Tragedii ciąg dalszy. Barć trenera Kotwicy Kołobrzeg. Nawet moja 7 letnia córka mówi do mnie w trakcie meczu " tata oni stoją i nic nie robią" no to już musi być gówno i patologia jak 7 letnia dziewczynka tak kwituje grę Legii Warszawa. Zero akcji rzuty wolne i różne tragedia jak i cała gra...i tylko tej Warty szkoda bo była lepsza. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Amadeusz - 2 godziny temu, *.chello.pl W ostatnich dwóch meczach ligowych Legia oddała tylko 2 strzały na bramke,czyli przez 180 minut gry 2 starzy na bramkę.

Z całym szacunkiem,ale z taką grą to nawet nie będzie TOP4,bo wcześniej,czy później skończy się fart i gra na wygrywanie 1-0.Konieczne jest poprawienie kreatywności w grze i oddawanie 3 razy więcej strzałów na bramkę. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dwa celnie strzały w pierwszej połowie. W drugiej zero. W Poznaniu ani jednego strzału. Siła ognia jest piorunująca. Josue z wolnego nawet w bramkę nie potrafi w celować.

Brawo dla Rosołka za gola. Obyśmy na następny gol strzelony przez Rosołka nie czekali kolejne pół roku. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jest postęp panowie,jest postęp....Mamy DWA STRZAŁY CELNE na mecz.W poznaniu mieliśmy ZERO.... odpowiedz

SNS - 2 godziny temu, *.. Boże, chroń nas od Ribeiro. Jak miał piłkę to strata albo ch..owe zagranie wisiało w powietrzu... odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.161.126 Nie da się na to patrzeć. Wiedziałem, ze wymęczą bohatersko 1:0 i karuzela będzie się kręcić dalej. Nie ma obecnie w Legii piłkarza na jakimkolwiek poziomie kreatywności, techniki czy strzału. Jeżeli kibice podniecają się gra Josue albo Carlitosa, to ja nie mam pytań. odpowiedz

MASAKRA - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jakim cudem grając takie gó........... tyle punktów w worku xD odpowiedz

Amadeusz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @MASAKRA: Bo ta liga jest jedną z najsłabszych lig w Europie,z taką grą w Bułgarii to pewnie max środek tabeli,w czeskiej lidze z taką grą byśmy byli trzy miesca nad spadkiem.Legia z czasów Radovica i Nikolica przejechałaby się po nas dziś jak walec,byłoby lekkie 5-0,no może 5-1 ,bo strzał Rosołka trudny do obrony. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedyś to się skończy tragedią,zanudzą kibiców na śmierć i będzie więcej ofiar niż w Indonezji! odpowiedz

ROSOŁEK PAN PIŁKARZ - 2 godziny temu, *.206.93 Gdzie jesteście hejterzy Rosołka, wyłazić z dziury! odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. @ROSOŁEK PAN PIŁKARZ: raz do roku to i byk się ocieli odpowiedz

VTS - 2 godziny temu, *.autocom.pl @ROSOŁEK PAN PIŁKARZ:

a co zrobił? Zagrał dobry mecz? ile bramek, asyst? Czy odbiło się od sęka? odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ROSOŁEK PAN PIŁKARZ: Coś więcej oprócz bramki pokazał? odpowiedz

flores - 2 godziny temu, *.14.176 @ROSOŁEK PAN PIŁKARZ: Pan piłkarz haha, ale doje///ś . Bramka i gra taka jak reszta zespołu. Mecz do zapomnienia,. odpowiedz

