Wszołek: Nie wyszliśmy tylko się bronić

Sobota, 8 października 2022 r. 21:42 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

- To było zasłużone zwycięstwo. Wiemy, że Warta jest dobrą drużyną na wyjazdach, w tym sezonie nie przegrała żadnego takiego meczu. Musieliśmy być skoncentrowani od początku, nie mogliśmy robić głupich błędów. Uważam, że byliśmy naprawdę skoncentrowani. Wiadomo, że Warta stworzyła sobie sytuacje, ale my mieliśmy ich więcej. Z mojej strony brakowało dokładniejszego podania, bo mogliśmy wcześniej zamknąć ten mecz i mieć spokojniejszą końcówkę, ale najważniejsze są trzy punkty - powiedział po spotkaniu z Wartą Poznań Paweł Wszołek.



- Nie wyszliśmy na drugą połowę, żeby tylko się bronić. Chcieliśmy jak najszybciej strzelić drugą bramkę. Myślę, że na początku drugiej połowy mieliśmy sytuacje, żeby podwyższyć wynik. Ale na koniec cieszy to zwycięstwo, szczególnie że na zero z tyłu.