Plusy i minusy po meczu z Wartą

Kacper Tobiasz - W 80. minucie spokojnie wyłapał strzał Zrelaka z rzutu wolnego. Była to najgroźniejsza sytuacja poznaniaków, kiedy interweniować musiał golkiper legionistów. Tobiasz dobrze prezentował się na przedpolu i nie można mieć do niego żadnych zarzutów. To już drugie z rzędu spotkanie młodego bramkarza z czystym kontem. Artur Jędrzejczyk - W 18. minucie dobrym wyjściem poza pole karne uratował Slisza, który popełnił duży błąd. Był to pewny mecz w jego wykonaniu, a dodatkowo nie popełniał poważnych błędów. Stanął na wysokości zadania. Miał kilka bardzo dobrych interwencji, które kończyły akcje poznaniaków. Rafał Augustyniak - W 23. minucie wykazał się genialnym odbiorem i jeszcze lepszym napędzającym podaniem do Wszołka. Niestety cała akcja zakończyła się fiaskiem. Niespełna dziesięć minut później ostrym, lecz bardzo celnym wślizgiem zatrzymał akcję Warty. Nie bał się podjąć ryzyka, a te zazwyczaj się opłacało. Zagrał lepiej niż w Poznaniu, gdyż tydzień temu zanotował dwie bardzo nierówne połowy, a w sobotę było inaczej. Maciej Rosołek - W 20. minucie wyskoczył w polu karnym, uderzył głową, ale jego strzał był daleki od powodzenia. Cztery minuty później “Rossi” wykazał się fantastycznym uderzeniem z woleja. Po tym strzale futbolówka zatrzepotała w siatce - świetna decyzja oraz wykonanie. Poza golem nie pokazał za wiele, jednak to on zapewnił Legii trzy punkty, za co ogromne brawa. Przez większość meczu był raczej niewidoczny. Opuścił murawę w 69. minucie. Yuri Ribeiro - Do jego poczynań w defensywie nie można się przyczepić. Był czujny, odważny i dobrze zatrzymywał ataki rywali. W ofensywie było go znacząco za mało. "Mladen" przyzwyczaił nas do ofensywnej gry, a ta Portugalczykowi o wiele mniej odpowiada. Ribeiro starał się wspomagać ataki "Wojskowych", jednak w kilku kluczowych momentach się gubił. Tak było w 23. minucie, gdy miał stu procentową okazję, a jednak za długo zwlekał z oddaniem strzału, przez co zmarnował dogodną szansę. To jednak po jego dośrodkowaniu w pole karne piłkę tak źle wybił Ivanov, że Rosołek wykorzystał okazję na zdobycie bramki. W 71. minucie skutecznie zablokował uderzenie Destana. Występ przyzwoity. Paweł Wszołek - Zanotował dobre wejście w pole karne w 16. minucie, ale przeciągnął dośrodkowanie. Kilka minut później fajnie wypatrzył Ribeiro, jednak ten źle się zachował i zmarnował dogodną okazję. Wszołek był bardzo aktywny i ruchliwy, jednak momentami brakowało mu pomysły czy kreatywności. Często dośrodkowywał futbolówkę, jednak w tym momencie nie było na murawie zawodnika, który mógłby powalczyć o górną piłkę. W jego grze brakowało wejścia jeden na jeden, samotnej akcji w polu karnym czy po prostu wzięcia gry na siebie. Bartosz Slisz - W 5. minucie miał świetną okazję, żeby otworzyć wynik spotkania. Niestety pomocnik bardzo źle trafił w futbolówkę. Grał bardzo niedokładnie, niepewnie i popełniał sporo strat. W samej końcówce pierwszej części meczu dograł piłkę do Muciego, który zmarnował dogodną okazję. Podanie? Top. Zaprezentował się dużo gorzej od swojego kolegi z linii pomocy — Augustyniaka. Slisz nie prezentuje ostatnio wysokiego poziomu, co źle wpływa na środek pola warszawiaków. Josue - Niestety ostatnio oglądamy zupełnie innego piłkarza. Josue z zeszłego sezonu, a Portugalczyk z aktualnych rozgrywek, to dwie zupełnie inne osoby. W sobotę nie błyszczał, nie był pomysłowy oraz znikał na długie fragmenty meczu. W 50. minucie mógł huknąć bez przyjęcia, jednak skiksował. "Wojskowym" brakuje Portugalczyka z zeszłego sezonu, który rozrzuca prostopadłe podania do kolegów z zespołu. Opuścił murawę w 89. minucie. Carlitos - Z początku miał kilka niezłych akcji, jednak jako dogrywający. W 15. minucie uderzył głową, lecz nieco przestrzelił. Chciał wykorzystać błąd defensywy Warty, lecz w 57. minucie uderzył niecelnie. Wymagamy od niego nieco więcej, a przynajmniej brania gry na siebie, czego ostatnimi czasy Hiszpan nie robi. Zszedł z murawy w 81. minucie. Ernest Muci - Początek sezonu był obiecujący w jego wykonaniu, jednak ostatnio prezentuje się bardzo słabo. W 30. minucie uderzył z dystansu, ale piłka poszybowała daleko od słupka. W samej końcówce pierwszej połowy Albańczyk powinien wpisać się na listę strzelców. Muci nie wykorzystał jednak genialnego podania Carlitosa. Grał słabo, łatwo przegrywał pojedynki i nie wnosił za wiele do boiskowych poczynań legionistów. Opuścił plac gry po pierwszej części spotkania. Zmiennicy Lindsay Rose - Wszedł na murawę po zmianie stron. Należą się dla niego pochwały, bo była to dobra, a przede wszystkim pewna zmiana. Stoper grał odważnie oraz zakończył kilka nieźle rozwijających się ataków "Zielonych". Bartosz Kapustka - Na boisku pojawił się w 69. minucie. W 75. minuty spowolnił atak legionistów. Zagrał tak, jak zazwyczaj, czyli słabo. "Kapi" nie pokazał za wiele i nie wniósł oczekiwanej świeżości. Blaz Kramer - Wszedł na plac gry w 81. minucie. Grał za krótko, aby ocenić. Robert Pich - Na boisku pojawił się w 89. minucie. Występ za krótki, aby wystawić mu notę.

W sobotę legioniści zdobyli trzy punkty, choć styl pozostawia wiele do życzenia. Zapraszamy do ocen, jakie przyznaliśmy warszawiakom. Maik Nawrocki - W 73. minucie był bliski podwyższenia prowadzenia Legii. Niestety piłka po jego główce minimalnie poszybowała nad poprzeczką. Po chwili fenomenalnie zablokował mocny strzał Destana. Świetna, kluczowa interwencja obrońcy, a dodatkowo praca, gdyż dosłownie w kilkadziesiąt sekund znalazł się pod własnym polem karnym. Jego występ mógł się podobać. Był pewny i dawał z siebie wszystko.

KO - 47 minut temu, *.47.44 Ale Pichowi należy się choćby mały plusik... był krótko ale sprokurował dwie kartki ładnie...

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl + Rosołek za gola a - dla trenera że pozwala na taką grę zamiast ich zdrowo o.p.i.erdo.l.ić w szatni jeszcze dolewa benzyny do ognia zmiana Rose za Muciego:/// jak takie ma trener nastawienie to dziwić się że tak grają. Czasem wydaje się, że trener jest tu hamulcowym i nie pozwala uwolnić potencjału Carlitosa, Josue czy Augustyniaka ustawiając taka defensywna taktykę na mecz zabija potencjał tej drużyny, bo że grać umieją pokazali w paru meczach na wiosnę. To samo było w Pogoni niby wygrywali, ale efektów za wielkich nie było tylko czołówka w tabeli i gra taka sobie. Na skład jaki mamy to powinno chulac aż miło w tej dziadowskiej lidze, ale trener sam zabija mecz już na konferencji mówiąc o trudnym meczu z Wartą!!!! odpowiedz

Antyczesio - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : ta za to jego poprzednik z Wartą przegrał u siebie. odpowiedz

Manuela za Mięciela - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Mogę tylko podejrzewać że go zwolnią w zimę za styl gry tak jak Lesnodorski pozbyl się Urbana zamieniając go na Berga mimo w miarę dobrych wyników. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 4 godziny temu, *.plus.pl @Manuela za Mięciela: Wam to się nie dogodzi po poprzednim sezonie zmarnowanym przez Cm-a potem Gołębiewski swoje dołożył i uratował Vukovic teraz jest Runjaic czołówka tabeli i nadal źle? To co byście chcieli śp Wójcika? Janasa? Jabłońskiego?Smudę i jego zaciąg widzewski + giuliano? Może Jozaka i Eduardo, Philipsa? Wdowczyka i jego Brazylię ?Kubickiego i angielski styl?Duet Kopa- Białas próbujący Mudoha Debinskiego? Sa Pinto i Agra z Medeirosem? Skorża i Iwański +przecinak Vrdoljak Cabral Mezenga + Antolovic z zaciągu truskawkowego? A może toporny styl Okuki gdzie Svitlica chociaż strzelał na zawolanie ale i ananas Gusnić się trafil czy Czerczesowa grającego para środka pola Jodłowiec -,, bramka na kółkach" Borysiuk ?czy Berga grającego w ataku bez napastnika mając w składzie Orlando Sa? A może Vukovic i w ataku Kulenović z Rosolkiem? Czy Chórzysta i granie na Pekharta i laga do przodu?ewentualnie liczenie na popisy Luqinhasa i Kapustka z Mladenem w formie? odpowiedz

Manuela za Mięciela - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wielki fan nowego trenera kto by to nie był: bramka na kółkach to akurat pasowało do Mieciela, ale i Borysiuk celownika nie miał ustawionego to fakt. odpowiedz

Miś na miarę naszych czasów - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wielki fan nowego trenera kto by to nie był: przecinak Vrdoljak w punkt kolego. Nie lubiłem go nigdy i po czasie pokazał ,,klasę" w meczu z Celtikiem 2 karnymi i w meczu ze Steaua wykładając 2 gole na tacy Rumunom podając do tyłu Rzezniczakowi tak że przejęli i mieli autostradę do bramki dobrze że w Bydgoszczy w finale PP zagrał na stoperze to mniej strat było w środku pola. Niestety jeden gol z Amica z karnego i cena oraz opaska kapitana nie czyni go legenda jak niektórzy go oceniają. odpowiedz

Dyrektor kucharski - 4 godziny temu, *.plus.pl @Miś na miarę naszych czasów: Cóż ile ludzi tyle opinii odpowiedz

Anty Kosta - 4 godziny temu, *.plus.pl @Miś na miarę naszych czasów: cóż kiedyś Vrdoljak teraz Slisz takie czasy.... odpowiedz

Kibic z dawnych lat - 4 godziny temu, *.plus.pl @Miś na miarę naszych czasów: Niskie trzeba mieć mniemanie żeby takiego toporniaka i rabiacego po nogach nazywać gwiazdą klubu cóż może niektórym sama walka na boisku wystarczy. odpowiedz

Przestępcy Zrzeszeni Przeciwko Nam - 4 godziny temu, *.plus.pl @Kibic z dawnych lat: lata się zmieniają i preferencje fanów i ekspertów też. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wielki fan nowego trenera kto by to nie był: Okuka był dobry ! Ten Albańczyk też, najlepszy oczywiście pierwszy Vejvoda. Byli tu fajni trenerzy. Obecny nie jest orłem, ale do końca sezonu pewnie pobędzie, ale jak nie zdobędzie mistrza to pa pa . odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Czy scoutom Legii (jeśli w ogóle takowych Legia posiada) trudno jest znaleźć następcę Slisza? Przecież ten piłkarz do gry Legii nie wnosi w zasadzie NIC. Kwintesencją jego umiejętności piłkarskich był "strzał" z 6 minuty meczu.Jeśli jeszcze w strefie obronnej potrafi powstrzymać atak przeciwników tak w akcjach ofensywnych ewidentnie brakuje mu pomysłu. Tak jak kilku innych piłkarzy Legii,Slisz na boisku "myśli za wolno",boi się podjecia jakiejś decyzji po czym podaje piłkę do najbliższego kolegi.Zbyt często traci w prostych sytuacjach piłkę.Na dziś Slisz to nie jest piłkarz do pierwszej jedenastki tylko drugi lub nawet trzeci wybór na swoją pozycję...Nie oszukujmy się,ze swoimi umiejętnosciami czysto piłkarskimi Slisz nie jest predysponowany do gry w zespole,który ma grać o najwyższe cele. odpowiedz

AdamJ - 6 godzin temu, *.chello.pl "Slisz nie prezentuje ostatnio wysokiego poziomu" - nie, nie ostatnio, tylko nigdy. Pan 1,8. odpowiedz

Sl - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl To nie Carlitos dogrywal na koniec pierwszej polowy do Muciego tylko Slisz odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.