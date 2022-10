Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wartą

Poniedziałek, 10 października 2022 r. 14:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz z Wartą przyznaliście Kacprowi Tobiaszowi. Występ bramkarza oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał zdobywca zwycięskiej bramki Maciej Rosołek. Najniższe oceny trafiły do Bartosza Kapustki i Ernesta Muciego - po 2,8. W sumie oceniało 606 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.









Tobiasz 4,3

Rosołek 4,2

Nawrocki 4,0

Augustyniak 3,8

Jędrzejczyk 3,7

Yuri Ribeiro 3,3

Wszołek 3,2

Rose 3,3

Pich 3,1

Carlitos 3,2

Slisz 3,2

Kramer 3,0

Josue 2,9

Muci 2,8

Kapustka 2,8