18-20.10: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Płocku piłkarze Legii zagrają w 1/16 finału Pucharu Polski z miejscową Wisłą. Niestety tak jak w przypadku meczu ligowego, nie będzie nam dane obejrzeć meczu na żywo, z powodu braku sektora gości. Transmisja w Polsacie Sport. W środę o 20:00 zaległe spotkanie rozegrają nasi futsaliści - zapraszamy do hali przy Gładkiej 18. Bilety w cenie 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne) do nabycia na legiafutsal.abilet.pl. Tenisista Legii, Tomasz Berkieta od wtorku startować w turnieju J1 w Hiszpanii. Rozkład jazdy: 18.10 g. 14:30 Zagłębie Sosnowiec - Raków Częstochowa 18.10 g. 18:30 KKS Kalisz - Olimpia Elbląg 18.10 g. 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa 19.10 g. 20:00 Legia Warszawa - FC Toruń [futsal, ul. Gładka 18] 20.10 g. 17:30 Zawisza Bydgoszcz - Radomiak Radom Rozkład jazdy: 19.10 g. 17:30 Milan-Sport '12 - Legia U11 [Kostowiec, ul. Matki Florentyny Dymman 5] 19.10 g. 18:00 Legia Warszawa U13 - MKS Polonia Warszawa 10 [LTC] 20.10 g. 17:30 Legia Warszawa U10 - Drukarz Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

