Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z MKS-em Będzin

Wtorek, 11 października 2022 r. 09:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę nasi siatkarze rozegrają I-ligowe spotkanie z MKS-em Będzin - zespołem, który w kolejnym sezonie plasuje się w ścisłej czołówce zaplecza ekstraklasy. Zapraszamy do hali na Mokotowie, przy ul. Niegocińskiej 2a, do wspierania naszej drużyny, która w tym sezonie na własnym parkiecie wywalczyła dwa punkty.



Legioniści pokonali Chrobrego Głogów 3-2, ale w drugim domowym spotkaniu musieli uznać wyższość Olimpii Sulęcin, z którą przegrali 1-3. Początek meczu z MKS-em o godzinie 18:00. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia w dniu meczu, przy wejściu do hali.



Termin meczu: sobota, 15 października 2022, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)