NS: Piłkarze zapraszają kibiców Legii z całej Polski

Jak wiadomo, przy okazji sobotniego meczu Legii z Wartą Poznań trwa mobilizacja legijnych fanklubów z całej Polski - te mają pojawić się jak najliczniej. Nieznani Sprawcy do akcji zaprosili naszych piłkarzy pochodzących z różnych zakątków Polski. I tak, Artur Jędrzejczyk zaprasza kibiców Legii z Podkarpacia, Bartek Slisz - fanów z Dolnego Śląska, Czarek Miszta - legijny Łuków, Arek Malarz - legijny Pułtusk, Maciek Rosołek - siedleckich legionistów, Bartek Kapustka mobilizuje do przybycia w sobotę na Ł3 wszystkich legionistów z Małopolski, a szczególnie z takich miejscowości jak Brzeszcze, Olkusz, Andrychów. "Wpadajcie w najbliższą sobotę, wszyscy stwórzmy zajebistą atmosferę i pokażmy jak bawi się Legia Warszawa" - apeluje Bartek Kapustka. Mathias Johansson nagrał zaproszenie dla legionistów z Warki i Grójca, natomiast Sebastian Szymański (obecnie piłkarz Feyenoordu) zaprasza na stadion legionistów ze swojej rodzinnej miejscowości - Białej Podlaskiej. "Bądźcie z Legią, pokażcie swoją siłę i pomóżcie w zwycięstwie" - mówi Sebastian. Sprawdźcie koniecznie film przygotowany, zabierajcie rodzinę i znajomych, kupujcie bilety i w sobotę wypełniamy stadion i fanatycznym dopingiem wspieramy Legię!

wyjazdowicz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl REDAKCJO.........Bartek Slisz zaprasza kibiców z Górnego Ś(L)ąska odpowiedz

Greg - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Widok Szymańskiego w koszulce Feyenoordu a więc jednej z większych kos Ado Den Haag troche psuje widok bo podobno z Ado jakas tam zgodę czy układ mamy. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Greg: on tam pracuje a nie kieruje młynem… odpowiedz

FC Lubuskie - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Lubuskie zaprasza się samo! odpowiedz

Witamina1916 - 4 godziny temu, *.plus.pl Super inicjatywa , brawo dla piłkarzy widać komu zależy i się utożsamia z kibicami jako rodzina odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl A co Johansson ma wspólnego z Warką i Grudziądzem? odpowiedz

HAha - 4 godziny temu, *.geckonet.pl @ding: Naprawdę mylisz Grójec z Grudziądzem? odpowiedz

Gość niedzielny - 4 godziny temu, *.centertel.pl @ding: Jego babićka pochodziła z Grudziądza ???? odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl @HAha: Redakcja myli. Początkowo był Grudziądz. odpowiedz

Syn oreszczuka - 3 godziny temu, *.. @ding: johansson ma duzo wspólnego z Warką, a zwłaszcza z Warką Strong;) odpowiedz

e(L){ - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pusty stadion! odpowiedz

Legia sk-ce - 5 godzin temu, *.centertel.pl Niech sie ku...za granie wezmą.. ....... odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Super sprawa zawsze byłem pod wrażeniem ludzi z mniejszych miast miasteczek czy wiosek którzy przyjeżdżali na Ł3 wiele kilometrów a jeszcze jak robią to pod szyldami fan klubów to już w ogole jest to mega sprawa. Zresztą Legia zawsze gromadziła rzesze kibiców z mniejszych miejscowości warto o tym pamiętać. odpowiedz

(L)Łomża(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: A myślałem, że to domena Widzewa ;-) odpowiedz

