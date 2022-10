W piątek walka Siexy w Pruszkowie

W najbliższy piątek, 14 października w hali Znicza w Pruszkowie (ul. Bohaterów Warszawy 4) odbędzie się druga gala MMA z cyklu Fight Empire, podczas której swoją walkę (wieczoru) stoczy legionista, Jacek Gać "Siexa". Fanatyk naszego klubu w kat. 77,1 kg zmierzy się z Tomaszem Brotoniem. Bilety na galę, która rozpocznie się o godzinie 20:00, kupić można TUTAJ od 45 do 180 złotych. Transmisja z gali w TVP Sport.

