Z Lechią 4 listopada

Piątek, 7 października 2022 r. 12:02 Woytek

Poznaliśmy termin kolejnego meczu legionistów. W 16. kolejce stołeczny zespół Kosty Runjacicia podejmie przy Łazienkowskiej 3 Lechię Gdańsk. Spotkanie odbędzie się w piątek, 4 listopada o godz. 20:30. Transmisję tej potyczki przeprowadzi Canal+ Sport.



Najbliższe mecze Legii:

08.10. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań

14.10. (PT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa

18.10. (WT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa (PP)

22.10. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

29.10. (SO) 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

04.11. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk









