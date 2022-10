Pięciobój

Wyniki legionistek na MŚ U-19

Piątek, 7 października 2022 r. 12:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Zielonej Górze odbyły się półfinały Mistrzostw Świata Juniorów (do lat 19) w pięcioboju nowoczesnym, w których rywalizowały dwie zawodniczki Legii. Maja Biernacka i Małgorzata Karbownik przeszły pierwszy etap kwalifikacji i z miejsc 15. w swoich grupach eliminacyjnych, awansowały do czołowej 36-tki, czyli znalazły się w półfinałach. W czwartek rywalizowano o miejsce w sobotnim finale.



Małgorzata Karbownik uzyskała najlepszy wynik w pływaniu (2:11.15 min.), ale słabo wypadła w szermierce (30 miejsce, 194 pkt.), mimo to przed ostatnią konkurencją zajmowała miejsce gwarantujące start w finale. Niestety w lase runie legionistka uzyskała 15. rezultat (12:50.87 min.), przez co spadła na miejsce 14. w półfinale B i nie uzyskała awansu.



Na półfinale udział w MŚJ zakończyła również młodsza, Maja Biernacka, która była 32. w szermierce i zaliczyła siódmy wynik w pływaniu (2:20.63 min.), zaś w konkurencji łączonej uzyskała 12:47.85 min., co dało jej ostatecznie 16. pozycję w półfinale A.