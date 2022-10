Slisz: Musimy mieć większą kontrolę nad spotkaniem

Sobota, 8 października 2022 r. 20:14 Mikołaj Ciura i Kamil, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. W pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji, niestety ich nie wykorzystaliśmy. W drugiej części brakowało na pewno ostatniego podania. Było dużo piłek w pole karne, ale mało strzałów. Za bardzo oddaliśmy też pole do grania w piłkę Warcie, przez co mieli też swoje szansę na wyrównanie. Musimy mieć większą kontrolę nad spotkaniem – mówi po spotkaniu pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Slisz.







- Na pewno powinniśmy zamknąć ten mecz wcześniej. Mieliśmy szansę w pierwszej połowie, w drugiej na przykład Josue z rzutu wolnego. Może nie były one w pełni klarowne, ale coś mieliśmy z gry. Jakbyśmy jakąś z nich wykorzystali, to nie byłoby takiej nerwówki.



- Wiedzieliśmy czego się spodziewać po Warcie, że dobrze gra na wyjazdach. Trener nam o tym wspominał i byliśmy przygotowani. Wystrzegaliśmy się takich błędów jak w meczu z Miedzią i to na pewno cieszy. Cieszy też czyste konto i trzy punkty.



- Gdy gram z Rafałem Augustyniakiem mam większe pole do manewru w ofensywie. Mogę się wtedy podłączyć. Czuję się w tym dobrze, czuję tą przestrzeń. Jestem też dobrze wybiegany. Cieszę się że grając z Rafałem, czy tak jak dziś z Josue, mam taką możliwość. Jak gram sam muszę bardziej zabezpieczać i asekurować kolegów ofensywnych.



- Ocena strzału Macieja Rosołka? 10/10! Zrobił to tak, jak go uczyłem na treningach (śmiech). Cieszy mnie jego gol, to że się w końcu odblokował i dał nam trzy punkty.