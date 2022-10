Bilety na mecz z Pogonią

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

22 października o godzinie 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Mecz zaliczono do kategorii cenowej A, a standardowy bilet na Żyletę kosztuje 45 zł. KUP BILET NA MECZ LEGIA - POGOŃ

(L) - 1 godzinę temu, *.comcast.net A gdzie promocja?

Mietek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kurde, drogo niestety ...

Żmija - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Drogo, nie idę…

ASD - 3 godziny temu, *.106.67 zaraz zaraz,

A gdzie zniżka przez przez 24 czy 48h?

przecież sprzedano ponad 20tys biletów na mecz z Wartą...

wkz - 2 godziny temu, *.esabdns.pl @ASD: Też się zastanawiałem i doczytałem że ta promocja była tylko na trzy mecze (Górnik Radomiak Miedź) teraz kupujemy po "normalnemu"

Mig - 1 godzinę temu, *.106.67 @wkz:

dobre cwaniaczki... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @wkz: przeciez ta promocja nie byla od frekwencji 20 tys tylko od kazdej. Nie korzystalscie z niej a sie najbardziej upominacie. Zabawne :d

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Mig: no wiadomo. Promocja nie trwa wiecznie sie sie odwyzwaja cebularze. Zacznij chodzic na mecze zamiast plakac w internecie.

wkz - 40 minut temu, *.esabdns.pl @L: na Pogoń bilet zakupiony. Daj maila wyśle scan

wkz - 37 minut temu, *.esabdns.pl @wkz: A czym Cie uraziła moja odpowiedź do ASD o biletach? W kulturalny sposób go poinformowałem. A ty do mnie od cebularzy...????

