Kibice Pogoni przyjadą pociągiem specjalnym

Niedziela, 16 października 2022 r. 14:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Pogoni Szczecin organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią, który 22 października zostanie rozegrany przy Łazienkowskiej. "Portowcy" za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 170 złotych (młodzież do 15. roku życia - 150 zł).



Dopiero po zebraniu minimalnej grupy gwarantującej opłacalność organizacji pociągu specjalnego rozpocznie się otwarta sprzedaż samych wejściówek na mecz w Warszawie.









Podczas ostatniej wizyty przy Ł3, pod koniec października zeszłego roku, Portowcy pojawili się pociągiem specjalnym w 777 osób z malowanym transparentem przedstawiającym pociąg z kibicami i hasłem "Kibice na Pogoń jadą". Wcześniej szczecinianie byli na naszym stadionie w lipcu 2019 roku, kiedy stawili się w ok. 500 osób. Na wiosnę 2019 roku Pogoń przyjeżdżała do Warszawy dwukrotnie w odstępie czterech tygodni. Najpierw w kwietniu pojawili się w 453 osoby z pięcioma flagami (z oprawą "Szczecińscy chemicy wjeżdżają do stolicy"), z kolei w maju, na meczu w "grupie mistrzowskiej", Pogoń przyjechała do Warszawy w skromnej, 60-osobowej grupie. Rok wcześniej - w kwietniu 2018 roku - "Portowcy" przybyli na nasz stadion w 320 osób.