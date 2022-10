Koszykówka

Bilety na mecz z Anwilem

Niedziela, 9 października 2022 r. 14:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ligowe spotkanie koszykarzy Legii z Anwilem Włocławek, które w przyszłą niedzielę, 16 października o 17:30 rozegrane zostanie na Torwarze. Pierwszeństwo zakupu biletów (do poniedziałku, do godziny 14:00) mają kibice, którzy obecni byli na domowych meczach Legii w tym sezonie - ze Śląskiem, Hapoelem Holon i Spójnią.



Jak to zrobić?

- Kliknij TUTAJ

- wybierz sektor i miejsce z którego chcesz nam kibicować

- w polu "kod dostępowy" wpisz nr z jednego z biletów na mecz koszykarzy Legii Warszawa w sezonie 2022/23 (ze Śląskiem Wrocław, Hapoelem Holon lub PGE Spojnią Stargard). Kod składa się z 16 cyfr, znajduje się po prawej stronie biletu, tuż obok kodu kreskowego

- dokonaj płatności za bilet na mecz z Anwilem



Po godzinie 14:00 w poniedziałek rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na to spotkanie. Liczymy na liczne wsparcie naszych kibiców!



Ceny biletów na mecz z Anwilem:

Kategoria zielona: ulgowy - 30,00 zł/normalny - 30,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria biała: ulgowy - 40,00 zł/normalny - 40,00 zł (sektory: F,I,R,U)

Kategoria czerwona: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 50,00 zł (sektory: T,G,H,S)

VIP: 99,00 zł/normalny - 199,00 zł (sektor: T)



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: niedziela, 16 października 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: ul. Łazienkowska 6 (Torwar)

Ceny biletów: 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50 i 60 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ