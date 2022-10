Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 9 października 2022 r. 10:55 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia U17 wygrała 4-1 ze Stalą Rzeszów i z kompletem 27 punktów przewodzi w tabeli grupy wschodniej CLJ U17. W CLJ U15 legioniści pokonali 3-1 ŁKS Łódź i również są na prowadzeniu w swojej grupie. Legia U16 pokonała 7-0 Polonię Warszawa '07, a Legia U14 wygrała 12-2 z Deltą Warszawa 2009. Zespół LSS U15 pokonał 9-1 Białe Orły Warszawa, a gracze o rok młodsi wygrali 2-1 z Agrykolą. Zespoły U10 i U11 rozegrały ciekawe sparingi z Lechem Poznań. Mecze ligowe rozegrały też najmłodsze roczniki LSS i Akademii. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U17: Legia U17 4-1 (2-1) Stal Rzeszów 06/7

Gole:

0-1 12 min. Kacper Plichta

1-1 23 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Grzejszczak)

2-1 28 min. Kacper Bogusiewicz (as. Fryderyk Misztal)

3-1 83 min. Mateusz Szczepaniak b.a.

4-1 85 min. Przemysław Mizera (as. Kacper Potulski)



Strzały (celne) [I połowa]: Legia 13 (6) - Stal 3 (2)



Ekstraliga U16: Legia Warszawa U16 ('07) 7-0 (2-0) MKS Polonia Warszawa 07

Gole:

1-0 34 min. Igor Busz (as. Jakub Adkonis)

2-0 42 min. Jakub Adkonis (as. Alex Cetnar)

3-0 50 min. Stanisław Gieroba (as. Alex Cetnar)

4-0 52 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Zbróg)

5-0 60 min. Jakub Zbróg (as. Stanisław Gieroba)

6-0 64 min. Jakub Zbrog b.a.

7-0 81 min. Max Pawłowski (as. Jakub Adkonis)



Strzały (celne): Legia 23(15) - Polonia 8(4)



CLJ U15: AP ŁKS Łódź '08 1-3 (1-1) Legia U15

Gole:

1-0 13 min. Oskar Durasik

1-1 35 min. Kacper Morawiec (as. Maksymilian Sterniczuk)

1-2 72 min. Tomasz Babiloński (as. Maksymilian Sterniczuk)

1-3 78 min. Mikołaj Jasiński (as. Maksymilian Sterniczuk)



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Mateusz Lauryn, Antoni Sobolewski, Jan Musiałek (68' Mikołaj Jasiński) - Pascal Mozie, Kacper Morawiec (50' Jakub Sito), Marcel Kiełbasiński (75' Igor Mirowski) - Juliusz Rafalski, Maksymilian Sterniczuk (78' Jakub Oremczuk), Bartosz Czarkowski (60' Bartosz Lesiuk)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: Legia LSS U15 9-1 (2-0) Białe Orły Warszawa (08 i mł.)

Gole:

1-0 3 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

2-0 9 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Rzępołuch)

3-0 42 min. Jakub Drzazga (as. Maciej Suwik)

4-0 47 min. Jakub Drzazga (as. Kosma Sekuła)

5-0 53 min. Maciej Suwik (as. Jakub Drzazga)

6-0 55 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Krajewski)

7-0 61 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

8-0 62 min. Jakub Drzazga (as. Lucjan Napieralski)

8-1 74 min. Jakub Drzazga

9-1 80 min. Adam Tołwiński



Legia LSS: Filip Bonk - Adam Kulicki (22' Fabian Radziński), Patryk Ciborowski (41' Kosma Sekuła), Kacper Jasiński (61' Jakub Rzępołuch), Kosma Sekuła, Jakub Rzępołuch (41' Adam Kulicki), Aleksander Dworski [09](60' Patryk Ciborowski), Kacper Krajewski (60' Lucjjan Napieralski), Aleksy Skonecki (50' Norbert Augustyniak), Lucjan Napieralski (41' Maciej Suwik), Adam Tołwiński, Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Delta Warszawa 09 2-12 (2-6) Legia U14

Gole:

0-1 3 min. Szymon Piasta (as. Norbert Merchel)

0-2 15 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)

1-2 18 min. Alan Jaromin

1-3 33 min. Fabian Mazur (as. Wojciech Paczosa)

1-4 35 min. Oskar Putrzyński (as. Wojciech Paczosa)

1-5 38 min. min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)

2-5 39 min. Ivan Miłoserdov

2-6 40 min. Szymon Piasta (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-7 53 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)

2-8 55 min. Wojciech Chachuła b.a.

2-9 59 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

2-10 61 min. Norbert Merchel (as. Jakub Juszczuk)

2-11 75 min. Fabian Mazur (as. Wojciech Chachuła)

2-12 80 min. Norbert Merchel (as. Jakub Juszczuk)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Aleksander Marciniak, Bartosz Korżyński, Piotr Bartnicki, Jakub Juszczuk, Kazmierz Szydło, Norbert Merchel, Aleksander Badowski [10], Szymon Piasta, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur, Wojciech Paczosa, Oskar Putrzyński [10], Jakub Piaseczny, Mateusz Strzelecki, Wojciech Chachuła

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



liga warszawska U14: Legia LSS U14 2-1 Agrykola Warszawa 09

Gole:

1-0 45 min. Jakub Przybylski

2-0 60 min. Kordian Drygała

2-1 65 min. Maksymilian Oprządek