Pod lupą LL! - Maciej Rosołek

Poniedziałek, 10 października 2022 r. 11:16 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Przy słabej dyspozycji Makany Baku i pauzy Filipa Mladenovicia za żółte kartki, trener Kosta Runjaić postanowił dać szansę kolejno Maciejowi Rosołkowi oraz Yuriemu Ribeiro. Postanowiliśmy wziąć pod lupę występ tego pierwszego.



Uderzenia na bramkę

Od Macieja Rosołka, który z powodzeniem może występować na skrzydle bądź na pozycji numer „9” oczywiście należy oczekiwać, że będzie próbował uderzać na bramkę rywali. Podczas 69 minut kiedy to przebywał na boisku, oddał dwa uderzenia na bramkę. W 19. minucie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska wyskoczył do głowy w polu karnym i uderzył ponad bramką Lisa. Druga próba miała miejsce w 23. minucie. To właśnie wtedy Yuri Ribeiro dośrodkował piłkę w pole karne, Ivanow wybił ją przed pole karne, a gdy dopadł do niej Maciej Rosołek, uderzeniem z pierwszej piłki w długi róg strzelił, jak się potem okazało, jedynego gola w tym meczu.









Tworzenie sytuacji

Rosołek nie był zbytnio widoczny w tym aspekcie podczas meczu z Wartą Poznań. Na początku meczu otrzymał podanie od kapitana Legii, próbował szybko odegrać do podającego, ale piłkę wybili zawodnicy gości. Po chwili natomiast jego dośrodkowanie zostało wybite na rzut rożny. W 27. minucie Paweł Wszołek zagrał do obserwowanego przez nas gracza, ten próbował szybko odegrać piłkę zwrotną, ale dobrze zachował się Szymonowicz i oddalił zagrożenie. W 34. minucie rozegrał akcję z Josue i Augustyniakiem, ale dośrodkowanie kapitana Legii wybili poza własne pole karne zawodnicy Warty. Tuż przed przerwą Rosołek otrzymał podanie od Pawła Wszołka, zagrał między dwóch do Bartosza Slisza, który świetnym podaniem uruchomił Ernesta Muciego, ale młodzieżowy reprezentant Albanii przegrał pojedynek z Adrianem Lisem.



Praca na boisku

21-letni zawodnik popracował na boisku podczas meczu z Wartą, jednak nie ustrzegł się kilku rażących błędów. W 18. minucie źle podał na kilka metrów do Pawła Wszołka i piłka wyszła na aut. Kilkanaście minut później, mając jednak zawodnika na plecach i będąc pod ścianą, dobrze odegrał do Bartosza Slisza. W 33. minucie z kontrą ruszyli podopieczni trenera Dawida Szulczka, a Rosołek przegrał pojedynek z rywalem w środkowej strefie boiska, na szczęście dobrze zaasekurował go Paweł Wszołek i oddalił zagrożenie. Tuż po przerwie dobrze wrócił się pod własne pole karne i wybił dośrodkowanie z lewej strony boiska, natomiast przed zejściem z boiska dobrze ponownie powalczył w obronie i wybił piłkę na aut.



Maciej Rosołek

Minuty: 69

Gole: 1

Asysty: -

Strzały/celne: 2 / 1

Liczba podań / celne: 22 / 18

Podania kluczowe: -

Dośrodkowania / celne: 1 / 0

Dryblingi / udane: 1 / 0

Odbiory: 1

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -