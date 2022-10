Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-1 Olimpia Zambrów

Sobota, 15 października 2022 r. 13:53 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 12. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Olimpią Zambrów 3-1, strzelając bramki w ostatnich dziesięciu minutach spotkania. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 22 października o godzinie 15 na wyjeździe z Concordią Elbląg.



Trener Piotr Jacek nie mógł w tym spotkaniu skorzystać jedynie z kontuzjowanego Patryka Konika, którego czeka dłuższa przerwa od gry. Do kadry powrócili natomiast wracający po urazie Dawid Dzięgielewski oraz po pauzie kapitan, Karol Noiszewski. Drużynę wspomagało także dwóch zawodników z pierwszej drużyny: Cezary Miszta i Igor Strzałek.









Szybko pierwszą okazję stworzyły sobie rezerwy Legii. Już w pierwszych sekundach spotkania, po składnej akcji, do piłki w polu karnym dopadł Rafał Maciejewski, ale oddał mocno niecelny strzał zewnętrzną częścią stopy. Początek meczu to głównie akcje od bramki do bramki, na wysokim tempie, z których jednak nic nie wynikało. Obie drużyny grały otwarty futbol, dobrze rozgrywały, a brakowało jedynie ostatnich podań. W 10. minucie po kapitalnym dośrodkowaniu jednego z legionistów swoją szansę miał Wiktor Kamiński. Napastnik dobrze wyskoczył do futbolówki i oddał przyzwoity strzał głową, lecz minimalnie chybił. Olimpia pierwszą dogodną sytuację stworzyła sobie dopiero w 18. minucie. Mocne uderzenie w światło bramki oddał Przemysław Jastrzębski, ale trafił prosto w Miszte. Chwilę później legioniści wyszli z dobrym kontratakiem. W pole karne zacentrował Jakub Jędrasik, Maciejewski złożył się do strzału nożycami, ale ten ekwilibrystyczny strzał był mocno niecelny. "Wojskowi" zaczęli zdecydowanie napierać na bramkę rywala. Tworzyli wiele dogodnych sytuacji, ale brakowało skuteczności. W 26. minucie zaskakującym centrostrzałem popisał się Jędrasik, ale piłkę dobrze na rzut rożny sparował Jakub Kanclerz. Po stałym fragmencie gry legioniści także mieli szansę na bramkę. Wychodzący golkiper minął się z piłką, lecz strzał jednego z gospodarzy powędrował ponad poprzeczkę. Po serii ataków Legii to goście z Zambrowa mieli swoją szansę i wykorzystali ją. Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego, futbolówka przeszła przez całe pole karne i Kamil Zalewski wpakował ją z najbliższej odległości do siatki. Legioniści nie zareagowali dobrze na straconą bramkę, a wręcz stracili swoją przewagę. Pojawiło się w ich szeregach dużo nerwowości, niedokładności i fauli. Olimpia miała dużo szans z kolejnych stałych fragmentów gry, jednak nie umieli wykorzystać żadnej z nich. W 38. minucie to rezerwy Legii miały okazję wykorzystać swój rzut rożny. Po zamieszaniu do piłki w polu karnym dopadł Strzałek, oddał mocny strzał po ziemi, jednak jeden z obrońców wybił lecącą w światło bramki futbolówkę. Gospodarze próbowali do końca pierwszej części wyrównać wynik spotkania, ale dobrze dysponowani w defensywie przyjezdni nie pozwolili im na to.





Drugą połowę zdecydowanie ofensywnie zaczęła Legia. W 47. minucie groźne dośrodkowanie jednego z legionistów do Kamińskiego zostało przecięte w ostatniej chwili. Pięć minut później to jednak Olimpia była blisko podwyższenia prowadzenia. Strzał z ostrego kąta oddał Kacper Głowicki, ale fantastyczną interwencją popisał się Cezary Miszta. W 57. minucie kolejną fantastyczną szansę mieli goście. Dobre dośrodkowanie dotarło na głowę napastnika Olimpii, jednak zawodnik nie trafił dobrze w piłkę i obrońcy Legii odprowadzili ją wzrokiem. W 62. minucie fatalnie w kierunku bramkarza zagrał Noiszewski. Do piłki dopadł napastnik Olimpii, lecz nie zdołał wyminąć dobrze wychodzącego Miszty. Cztery minuty później dobrym strzałem sprzed pola karnego postraszył legionistów pomocnik gości, ale piłka powędrowała minimalnie obok lewego słupka bramki. Na 20. minut przed zakończeniem spotkania sytuację miała Legia. Laskowski oddał strzał z około 11. metra, ale piłkę lecącą do bramki wybił jeden z obrońców. Ta trafiła do napastnika Olimpii i wyszedł on z kontrą. Pomknął przez połowę boiska, bardzo mocno uderzył, ale znów górą był Miszta. W 74. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do główki wyskoczył jeden z "wojskowych", ale słupek i bramkarz uratowali Olimpię przed stratą bramki. W końcówce spotkania zdecydowanie rozkręcili się legioniści i z uporem próbowali doprowadzić do wyrównania. 80. minuta spotkania w końcu im się to udało. Wrzut z autu w pole karne został przedłużony główką, a Julien Tadrowski popisał się fantastycznym uderzeniem przewrotką. Bramka stadiony świata! Po bramce legioniści napierali jeszcze bardziej. Dwie minuty później Dzięgielewski miał szansę wyprowadzić Legię na prowadzenie, ale minimalnie spudłował głową. W 84. minucie udało im się strzelić kolejną bramkę, tym razem za sprawą świetnego strzału Rafała Maciejewskiego. Po kolejnych dwóch minutach następną szansę miał Maciejewski, dobrze przedryblował kilku obrońców, ale ostatecznie trafił prosto w bramkarza. Dobić piłkę w tej sytuacji mógł jeszcze Kamiński, ale nie trafił w nią dobrze. W 90. minucie było już 3-1. Świetną indywidualną akcją popisał się wracający po kontuzji Dzięgielewski, minął bramkarza i umieścił piłkę w pustej bramce, ustalając wynik spotkania.



0-1 29' Kamil Zalewski

1-1 80' Julien Tadrowski

2-1 84' Rafał Maciejewski

3-1 90' Dawid Dzięgielewski



Legia II: 1. Cezary Miszta - 17. Julien Tadrowski, 18. Karol Noiszewski (K), 24. Jan Ziółkowski - 22. Jakub Jędrasik, 14. Filip Laskowski (72' 7. Dawid Dzięgielewski), 8. Filip Rejczyk (46' 15. Igor Korczakowski), 27. Michał Gładysz (60' 23. Kacper Skwierczyński) - 32. Rafał Maciejewski (90+4 19. Jakub Czajkowski), 9. Wiktor Kamiński, 6. Igor Strzałek (46' 29. Nikodem Niski)



Olimpia: 1. Jakub Kanclerz - 5. Bartosz Ciborowski, 4. Gabor Żukowski, 17. Rafał Kiczuk, 98. Nazar Malinowskij (76' 22. Marcel Bykowski) - 10. Jakub Jakimiuk (76' 16. Robert Tunkiewicz), 6. Rafał Parobczyk, 14. Patryk Malinowski, 11. Kacper Głowicki - 9. Przemysław Jastrzębski (K) (63' 3. Oleksandr Piatov), 7. Kamil Zalewski



Żółte kartki: Laskowski (32')



