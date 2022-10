Komentarze (7)

p10 - 38 minut temu, *.orange.pl Nadal 16 strat. Koszarek bez formy totalnie. Po raz kolejny słaby mecz. Dobrze, że tym razem nie przewaliliśmy końcówki. Bo Anwil był blisko. Jak było 70:66 to Frasunkiewicz protestował, że była strata. A zamiast straty to 3 ka Marble. I się zrobiła przewaga na niecałe 2 minuty. Marble i Kulka mieli dzień z trójkami i nas to podratowało. Anwil zaś nie trafiał trójek. Zarówno my jak i Anwil graliśmy bez ławki. U nas 8 pkt, Anwil 13 z ławki. Mecz więc bez rewelacji. Postępu w grze nie widać zbytnio. Ważne, że wywalczyli i są 2 pkt do tabeli. Może się atmosfera poprawi i drużyna odblokuje odpowiedz

KAMIL - 40 minut temu, *.com.pl Koszarka to nie ma co liczyć to już wiekowy i to widać , brakuje Leslie i jeszcze przynajmniej jednego gracza. Grosella Kamyk chyba nie umie wykorzystać tego co grał w Zielonej ale miał wtedy Lundberga ! oba zespoły dalekie od formy i bez wzmocnień daleko nie zajadą odpowiedz

ws - 45 minut temu, *.vectranet.pl Ważne zwycięstwo. Torwar odczarowany. Graliśmy z przeciwnikiem majacym podobne problemy kadrowe jak my tylko my mamy duet Mc. Callum , Marble. Trzeba jeszcze poczekać na formę Koszarka i Grossela. Coraz lepszy Kulka. Będzie dobrze. odpowiedz

p10 - 32 minuty temu, *.orange.pl @ws: Na Koszarka to może się doczekamy w kwietniu. Bo niedługo reprezentacja i będzie robił za dyrektora. On nie powinien być liczony jako gracz podstawowej rotacji. Jako 10-ty gracz ok, a nie 8my. Potrzebujemy jednego gracza na obwodzie do rotacji o profilu Rahkmana, czyli obrońca i ew. rozgrywający + jednego wysokiego. Nie wiem dlaczego dziś Sadowskiego nie było w składzie. Bo na kilka minut by się przydał. Wtedy Groselle może by za faule nie odpadł. Ale z taką ławką to ciężko będzie cokolwiek ugrać nawet w lidze. odpowiedz

ws - 27 minut temu, *.vectranet.pl @p10: Sadowski ma kontuzję. Teraz po pucharze będzie kilka łatwiejszych meczów a potem przerwa. Jak wróci Leslie będzie łatwiej. Martwi mnie słaby mecz Kamińskiego a cieszy dobry Kulka. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oby to było przelamanie. Gramy w 8 miu i Koszarek jako 8my. Inne drużyny nas zabiegają . Potrzebny gracz do rotacji na już . Bo tak się nie da grać co 3 dni. Groselle 5 fauli, Berzins 4. I mało co zostałoby na końcówkę ledwie 6ciu. odpowiedz

Lukasz323 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo panowie???????????? odpowiedz

