Legia Warszawa 3-3 AZS UW Wilanów

Kolejne spotkanie rozegrają w najbliższą środę o godzinie 20. Wtedy to we własnej hali podejmą w zaległym meczu 2. kolejki FC Toruń. Legia Warszawa 3-3 (1-1) AZS UW Wilanów 1-0 - 3:43 Michał Knajdrowski 1-1 - 9:21 Michał Klaus 2-1 - 29:06 Davidson Silva 2-2 - 37:53 Michał Rabiej 3-2 - 39:50 Michał Knajdrowski 3-3 - 40:00 Michał Klaus Legia: 13. Ignacio Casillas, 14. Krzysztof Jarosz, 7. Andre Luiz, 19. Adam Grzyb, 15. Radosław Marcinkowski rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 1. Mateusz Taradejna, 2. Paweł Gajek, 10. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 20. Michał Knajdrowski, 21. Grzegorz Och, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva AZS: 1. Marcin Mianowicz, 9. Michał Klaus, 11. Michał Rabiej, 10. Denys Lifanov, 17. Maciej Pikiewicz rezerwa: 6. Alan Krupa, 7. Filip Turkowyd, 13. Nikodem Starek, 22. Michał Offert, 25. Kamil Wójcik, 29. Sylwester Wielgat, 56. Sava Lutai, 70. Vitaliy Lysychenko, 99. Kacper Opatowski żółte kartki: Knajdrowski - Lysychenko Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

W meczu 6. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z zespołem AZS UW Wilanów 3-3. Do przerwy legioniści remisowali 1-1. Bramkę na 3-3 zdobył dla zeapołu gości w ostatniej sekundzie spotkania Michał Klaus.

