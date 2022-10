Mecz we Wrocławiu 13 listopada

Piątek, 21 października 2022 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 17. kolejki Ekstraklasy. W ostatnim meczu w tym roku legioniści zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 13 listopada, o godzinie 17:30.



Najbliższe mecze Legii:

22.10. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

29.10. (SO) 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

04.11. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

09-10.11. 1/8 finału PP

13.11. (ND) 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa









