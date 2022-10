Konferencja

Runjaić: W piłce nożnej chodzi o wyniki

Czwartek, 13 października 2022 r. 13:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ostatnich pięć spotkań Legii w Płocku kończyło się wynikami 1-0 i 0-1. - Wyniki 0-1 i 0-1 w następnych dwóch meczach byłby dla mnie idealne. W piłce nożnej chodzi o wyniki, a szczególnie w przypadku meczu w Pucharze Polski, gdzie tylko jedna drużyna może zejść z boiska jako zwycięzca. Jutrzejsze spotkanie na pewno będzie dużym wyzwaniem - mówi Kosta Runjaić przed meczem z Wisłą Płock.



- Wisła w swoich szeregach posiada wielu dobrych zawodników z przeszłością w Legii. Moim piłkarzom został przybliżony sposób gry Wisły Płock, która w tym sezonie osiąga dobre wyniki, gra fajny futbol, wiec my musimy podyktować warunki tego spotkania.









- To bliski wyjazd, więc spotkanie będzie miało dodatkowy podtekst. Jedziemy z dobrą wiarą w zwycięstwo. Najważniejsze są punkty jutro, a potem będziemy się skupiali się na wtorkowym meczu. Na ten moment zajmuję się tylko spotkaniem piątkowym. Państwo są świadomi, jakie są to rozgrywki. Gdybym musiał wybierać, który z dwóch meczów mamy wygrać, można samemu sobie odpowiedzieć, co bym wybrał. Tak samo przed ostatnim spotkaniem miałem zadane pytanie, czy wolałbym widzieć ładny mecz, czy z wynikiem po mojej myśli. W piłce chodzi o wyniki, więc tutaj skłaniam się ku wynikom.



- Na okres, gdy Wisła nie miała wyników miał bezpośredni wpływ brak Rafała Wolskiego. W ostatnich spotkaniach zaobserwowałem tendencję zwyżkową. Mają jakościową kadrę, ale my musimy skupić się na sobie.



- Rafał Augustyniak podczas jednego z treningów doznał lekkiego urazu mięśnia i nie chcemy ryzykować pogłębienia się kontuzji. Mam nadzieję, że będzie gotowy na wtorek. Liczymy się z tym, że jutro nie zagra. Wszyscy pozostali są gotowi do gry.



- Najbliższe półtora tygodnia będziecie wiązało się z wymuszoną rotacją wynikającą z 3 meczów w krótkim czasie. Jeśli chodzi o możliwość rotacji, to dziś nie powiem, jakim ustawieniem wyjdziemy. Jest możliwość, że Carlitos i Kramer zagrają razem. Jesteśmy w fazie eksperymentów, próbujemy znaleźć optymalne zestawienie, potrzebujemy czasu. W początkowej fazie budowania drużyny trzeba czasu, żeby zawodnicy osiągnęli poziom i mogli grać ze sobą w ciemno. Carlitos ma bardzo dobrą pozycję w drużynie i ma pełne zaufanie. Gra bardzo zespołowo, nawet jak zespół nie jest przy piłce, to walczy za dwóch. Jeśli będzie prezentował się jak na treningach - a i w meczach niewiele mu brakuje - to w końcu przełamie się i zacznie zdobywać dla nas cenne gole. Najważniejsza jest liczba bramek, a nie sytuacji. Spodziewam się, że w tym tygodniu wyniki będą bliskie i jeden gol zadecyduje o zwycięstwie.