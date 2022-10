Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy

+ dodaj komentarz

@Hiszpan: Tyle, że Raków zawsze zajmuje 2 miejsce i zdobywa puchar. W tym sezonie pewnie też tak będzie dopóki prowadzi go Papszun. Z drugiej strony nie rozumiem skąd takie wnioski, że Legia nie zdobędzie mistrza w tym sezonie. Wszak do końca rozgrywek jeszcze wiele się może zdarzyć. Żadna drużyna w Polsce nie jest na tyle mocna, aby wygrywać wszystko co się da. Wisła teraz ma dobry czas, ale przyjdzie wiosna i już nie będzie im tak łatwo wygrywać. Lech zaczął słabo, a teraz odrabia i w pewnym momencie znowu może dostać zadyszki. Pogoń to nie ta sama drużyna co za kadencji Kosty, a Raków mistrza nie zdobędzie. Skoro mistrza z Legią zdobywali tacy trenerzy jak Vuković czy Klafurić to Kosta Runjaić ma chyba większe na to szanse, bo jest o wiele lepszym trenerem.

