Trwa 1/16 finału Pucharu Polski

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Baja Bongo - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak to dobtrze, ze gramy z WisłaąPłock. Przynajmniej nas nie wyeliminuje 3 ligowiec... odpowiedz

do Redakcji - 7 godzin temu, *.chello.pl Kiedy nowa "Kolejka na trybunach"? Jest już środa, południe, a ostatni mecz zakończył się 40 godzin temu! odpowiedz

Maniek - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Jak sprawa z biletami ? odpowiedz

Meteor - 51 minut temu, *.211.132 @Maniek : Tak się sprawa ma że Wisła Płock nadal buduje stadion - dla siebie mają jedną trybunę, na którą się sami nie mieszczą wszyscy. Także wyjazd do nich nawet ,,wpuszczeni po grzeczności" nie wchodzi w rachubę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.