Trwa 1/16 finału Pucharu Polski. Lech za burtą

Środa, 19 października 2022 r. 22:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

Meczem Lechii Zielona Góra z Jagiellonią Białystok rozpoczęła się 1/16 finału Pucharu Polski. Niespodziewanie 3-ligowa drużyna pokonała "Jagę" 3-1 i wyeliminowała ją z rozgrywek. Legia wygrała na wyjeździe z Wisłą Płock. Spore problemy miała Pogoń Szczecin, która awansowała do 1/8 finału po 14 seriach rzutów karnych. Bardzo ciekawe spotkanie odbyło się w Rzeszowie, gdzie Resovia wygrała z Cracovią 4-3. Do kolejnej rundy awansowała także Wisła Kraków. Grająca w 9 Puszcza Niepołomice zdołała wyrównać stan meczu w doliczonym czasie dogrywki, ale musiała uznać wyższość krakowskiego zespołu w rzutach karnych. Z rozgrywkami niespodziewanie pożegnał się już Lech Poznań, który przegrał na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Dla poznaniaków był to pierwszy mecz w tej edycji Pucharu Polski.



1/16 finału PP:

Lechia Zielona Góra 3-1 Jagiellonia Białystok

Rekord Bielsko-Biała 3-3 k. 11-12 Pogoń Szczecin

Zagłębie Sosnowiec 0-1 Raków Częstochowa

Stal Mielec 0-3 pd Piast Gliwice

KKS Kalisz 2-0 Olimpia Elbląg

Górnik Łęczna 1-0 Korona Kielce

Wisła Płock 0-3 Legia Warszawa

Radunia Stężyca 1-4 Lechia Gdańsk

Resovia Rzeszów 4-3 Cracovia

Sandecja Nowy Sącz 2-1 Warta Poznań

Motor Lublin 1-0 pd Zagłębie Lubin

Wisła Kraków 2-2 k. 6-5 Puszcza Niepołomice

Lech Poznań 1-3 Śląsk Wrocław



Czwartek 20.10.

godz. 14:30 Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów (Polsat Sport)

1 3.6 X 3.5 2 2.05

godz. 17:30 Zawisza Bydgoszcz - Radomiak Radom (Polsat Sport)

1 7.6 X 5.55 2 1.35

godz. 20:30 GKS Katowice - Górnik Zabrze (Polsat Sport)

1 3.55 X 3.4 2 2.1



Puchar Polski