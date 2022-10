Wyniki 1/16 finału Pucharu Polski

Meczem Lechii Zielona Góra z Jagiellonią Białystok rozpoczęła się 1/16 finału Pucharu Polski. Niespodziewanie 3-ligowa drużyna pokonała "Jagę" 3-1 i wyeliminowała ją z rozgrywek. Legia wygrała na wyjeździe z Wisłą Płock. Spore problemy miała Pogoń Szczecin, która awansowała do 1/8 finału po 14 seriach rzutów karnych. Bardzo ciekawe spotkanie odbyło się w Rzeszowie, gdzie Resovia wygrała z Cracovią 4-3. Do kolejnej rundy awansowała także Wisła Kraków. Grająca w 9 Puszcza Niepołomice zdołała wyrównać stan meczu w doliczonym czasie dogrywki, ale musiała uznać wyższość krakowskiego zespołu w rzutach karnych. Z rozgrywkami niespodziewanie pożegnał się już Lech Poznań, który przegrał na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Dla poznaniaków był to pierwszy mecz w tej edycji Pucharu Polski.

SF - 13 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA - Pogon Siedlce oby sie sprawdzilo !! odpowiedz

(L)Łomża(L) - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Dziś tak wylosują:

Resovia – Legia

Pogoń Siedlce - Radomiak

Lechia Zielona Góra – Pogoń Szczecin

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław

Motor Lublin – Lechia Gdańsk

KKS Kalisz – Górnik Zabrze

Górnik Łęczna – Raków

Sandecja – Piast

Pewne info ;-) odpowiedz

koLorowe jarMarki - 22 godziny temu, *.120.100 Zagramy w ŚiedLcach, a miejscowi co uciekali przed czarnymi k6 niech siedzá z boku bo zrobili obciach u siebie odpowiedz

ding - 21.10.2022 / 00:00, *.chello.pl Dawać Pogoń Siedlce i będa derby im. Artura Boruca! odpowiedz

abc - 20.10.2022 / 21:33, *.autocom.pl Ciekawie byłoby wylosować coś z tego: Resovia, Siedlce, Zielona Góra, Nowy Sącz, Kalisz albo GKS Katowice*

*- o ile awansują odpowiedz

Jano - 20.10.2022 / 17:05, *.orange.pl Ja chcę Wisłę! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 20.10.2022 / 18:43, *.plus.pl @Jano: i pewnie tak będzie tak jak w ostatnich edycjach,,los" dał nam Widzew tak teraz Wisła będzie żeby był klasyk hehe odpowiedz

Wycior - 20.10.2022 / 16:55, *.vectranet.pl Mecz w Siedlcach byłby super! odpowiedz

WSL - 20.10.2022 / 12:26, *.tpnet.pl LEGIA - Motor L. lub KKS K. a losowanie oby bylo pomyslne !!! odpowiedz

(L) - 20.10.2022 / 11:04, *.com.pl na skisłą sraków trafimy xd odpowiedz

(L)Łomża(L) - 20.10.2022 / 09:49, *.vectranet.pl Chciałbym trafić na Resovię. odpowiedz

nadzór ruchu - 20.10.2022 / 08:40, *.t-mobile.pl rozkład jazdy



następny kurs do: tramwajarze czwa

ostatni przystanek: zajezdnia tramwajowa z plastykowymi trybunami

uwaga, możliwy bilet w pizdu odpowiedz

yasnowic - 20.10.2022 / 08:21, *.centertel.pl Czuję Panowie że teraz trafimy Resovię. odpowiedz

Olomanolo - 20.10.2022 / 05:20, *.com.pl Dostaniemy albo Lechię Z.G albo Motor Raków to będziemy mieli dopiero w finale odpowiedz

ordi - 20.10.2022 / 02:24, *.mm.pl jeśli nie czwa to jedziemy do finału, jeśli czwa - hm, ale marzących o wylosowaniu ich w następnej rundzie (znowu) proszę aby p się w główkę. odpowiedz

Broda - 20.10.2022 / 01:24, *.t-mobile.pl Teraz patrząc na drabinkę to nadszedł czas rewanżu na rakowie odpowiedz

Kamień - 20.10.2022 / 08:00, *.chello.pl @Broda: gdzie Ty widzisz drabinkę? odpowiedz

Fcm - 20.10.2022 / 08:20, *.orange.pl @Kamień: jest drabinka i gramy z Rakowem wg niej odpowiedz

Szmu(L)ki - 20.10.2022 / 10:46, *.102.50 @Broda: Nie ma czegoś takiego jak drabinka xD Każda runda jest losowana. Skąd się biorą tacy znaFFcy jak wy to nie wiem... odpowiedz

pfc - 20.10.2022 / 11:22, *.getfiber.pl @Fcm: jutro losowanie jest o 12 odpowiedz

Kolega po szalu - 20.10.2022 / 18:46, *.plus.pl @Szmu(L)ki: trudno to nazwać losowaniem ale spoko i tak pewnie ,,wylosują " Wiśle Kraków dla nas aby tradycyjnie był klasyk bo nie ma go w lidze to samo co w ostatnich 2 edycjach jak Widzew nam ten niby ,,los" przydzielał odpowiedz

Donnarumma - 20.10.2022 / 00:55, *.inetia.pl No i milutko. Byłoby jeszcze milej gdyby łach dalej się łachmanił kontynuując serię z PP w lidze. odpowiedz

Wolfik - 19.10.2022 / 23:35, *.mm.pl Dzien sensacji w PP zakonczony megasensacją w Poznaniu. W życiu bym nie powiedział, że Śląsk umie strzelić cokolwiek na wyjeździe. odpowiedz

Lfan - 19.10.2022 / 22:46, *.autocom.pl Ciekawe rezultaty. Szkoda że Olimpia odpadła... odpowiedz

karoL - 19.10.2022 / 22:41, *.mm.pl Ten Rudko z łacha to taki sam ręcznik jak nasz miernota ręcznik Miszta !!! odpowiedz

Wolfik - 19.10.2022 / 23:32, *.mm.pl @karoL: Facet jest niesamowity. Porównałbym go raczej do Antolovicia. Nie wiem kto wcisnął typa Poznaniakom i ile za niego dale, ale to przekręt roku :) odpowiedz

L - 19.10.2022 / 22:40, *.autocom.pl Dawac teraz Rakow u siebie. Lepiej z nimi przegrac teraz niz w polfinale czy finale, a jak wygramy to autostrada do pucharu. odpowiedz

R. - 19.10.2022 / 22:40, *.chello.pl Sporo zespołów z "ekstraklasy" odpadło. odpowiedz

Pawełek - 19.10.2022 / 22:36, *.vectranet.pl Przegrana łacha zawsze poprawia humor :-) Oczywiście po wygranej Legii. odpowiedz

Alan - 20.10.2022 / 05:28, *.t-mobile.pl @Pawełek:

Piszesz jak Ci z Poznania....a podobno to oni mają kompleksy.. odpowiedz

LEGION - 18.10.2022 / 13:47, *.chello.pl Legia GRAAAAAAAAAAAAAĆ - KU......WA MAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Antyberg - 19.10.2022 / 21:06, *.orange.pl @LEGION: co to miało być? odpowiedz

Antyberg - 12.10.2022 / 22:11, *.orange.pl Brawo Babajaga, gratuluje wyniku! odpowiedz

Baja Bongo - 12.10.2022 / 17:40, *.orange.pl Jak to dobtrze, ze gramy z WisłaąPłock. Przynajmniej nas nie wyeliminuje 3 ligowiec... odpowiedz

do Redakcji - 12.10.2022 / 12:10, *.chello.pl Kiedy nowa "Kolejka na trybunach"? Jest już środa, południe, a ostatni mecz zakończył się 40 godzin temu! odpowiedz

Maniek - 12.10.2022 / 11:38, *.play-internet.pl Jak sprawa z biletami ? odpowiedz

Meteor - 12.10.2022 / 18:59, *.211.132 @Maniek : Tak się sprawa ma że Wisła Płock nadal buduje stadion - dla siebie mają jedną trybunę, na którą się sami nie mieszczą wszyscy. Także wyjazd do nich nawet ,,wpuszczeni po grzeczności" nie wchodzi w rachubę. odpowiedz

Marcinek - 12.10.2022 / 23:10, *.waw.pl @Meteor: co TY p.....sz czlowieku !? NAJAZD NA PŁODZK !!! odpowiedz

Wolfik - 18.10.2022 / 13:47, *.mm.pl @Marcinek: A coż to za miejscowość ów Płodzk??? Nigdy nie słyszałem... odpowiedz

Marcinek - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik: No Płodzko no. Grali my tera z nimi odpowiedz

