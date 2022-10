Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią. Niespodzianka ligi

Czwartek, 13 października 2022 r. 19:18 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 legionistów czeka bój z Wisłą Płock, czyli zespołem, który nadspodziewanie dobrze rozpoczął aktualne rozgrywki. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala Legii Warszawa.



Po dobrym sezonie 2021/22, który wiślacy zakończyli na szóstej pozycji, poprzeczka w aktualnych rozgrywkach zawieszona została dużo wyżej. Nikt w Płocku nie spodziewał się, że "Nafciarze" z takim przytupem rozpoczną tegoroczne rozgrywki. Po sześciu kolejkach byli zespołem niepokonanym, a dodatkowo grającym przebojowo w ofensywnie i skutecznie w defensywie. Trafione transfery, szeroka kadra i inteligenty trener to przepis Wisły na sukces. Wielu zakładało, że klub z Płocka osłabnie po kilku kolejkach, jednak tak się nie stało. Aktualnie wiślacy zajmują 3. pozycję w tabeli, do Legii tracąc zaledwie trzy oczka, a do pierwszego Rakowa pięć. Dodatkowo ofensywa "Nafciarzy" jest najmocniejsza w całej lidze, a gdyby tego było mało, to na własnym stadionie w tym sezonie są niepokonani.









Ostatnie pięć...

Jak wyglądały ostatnie pięć rywalizacji obu zespołów w Płocku?



12-12-2021 Wisła 1-0 Legia

11-09-2020 Wisła 0-1 Legia

19-09-2019 Wisła 1-0 Legia

10-02-2019 Wisła 0-1 Legia

20-08-2017 Wisła 0-1 Legia



Transferowa topka



Bezapelacyjnym strzałem w dziesiątkę było sprowadzenie hiszpańskiego skrzydłowego Davo. Piłkarz w przeszłości grał w swoich ojczystych ligach, jednak często zmieniał barwy. Na swoim koncie ma kilka ligowych awansów czy grę na zapleczu LaLiga. To właśnie w barwach UD Ibiza występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Drugim kupionym przez płocczan zawodnikiem, który nie zawodzi, jest francuski stoper Steve Kapuadi. Piłkarska przeszłość 24-latka do udanych nie należała. Szukał szczęścia w Belgii czy na Słowacji, lecz nigdzie nie dostawał poważnych szans na grę. Dopiero w Płocku zaufano mu, a ten pokazuje się z dobrej strony. Francuza nie zobaczymy w starciu z Legią, gdyż wciąż jest zawieszony za czerwoną kartkę. Dodatkowo wartościowym punktem zespołu staje się słowacki obrońca Martin Šulek. 24-latek w przeszłości grał tylko w swojej ojczyźnie, jednak swego czasu uznawano go za talent oraz wróżono mu dużą karierę. Jego największą zaletą jest uniwersalność, gdyż może występować na pozycji stopera, ale również na bokach defensywy. Jednym wartościowych zawodnikiem, którego wiślacy utracili latem, jest stoper Damian Michalski, który aktualnie z powodzeniem gra w niemieckim SpVgg Greuther Fürth.



Postać zespołu: Davo



Hiszpan do Wisły przyjechał latem. Od początku wydawało się, że ma potencjał, aby stać się gwiazdą Ekstraklasy. Można było się zastanawiać, czemu taki zawodnik zmienia słoneczną Ibizę na Płock, tym bardziej że miał oferty między innymi z Grecji. Wielu dziennikarzy porównywało go do Jorge Felixa, który w przeszłości był arcyważnym zawodnikiem Piasta Gliwice. Aktualnie Davo wraz z piłkarzem Jagiellonii Białystok, Jesusem Imazem, jest liderem klasyfikacji strzelców. Obaj zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego mają na swoim koncie po osiem trafień. Dodatkowo gwiazda "Nafciarzy" króluje w klasyfikacji kanadyjskiej, gdyż do ośmiu trafień dołożył dwie asysty. Legioniści zdecydowanie muszą się mieć na baczności, gdyż Davo jest zwinny, szybki i gra bardzo pomysłowo.



Na czele: Pavol Staňo



W przeszłości grał w piłkę w Ekstraklasie. Był pewnym i walecznym stoperem, a reprezentował barwy Polonii Bytom, Jagiellonii Białystok, Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Biała czy Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, w której po zakończeniu piłkarskiej kariery pracował w sztabie szkoleniowym. Następnie wrócił na Słowację, gdzie związany był z Żyliną. Najpierw jako asystent szkoleniowca, a następnie jako pełnoprawny trener. Tam przeżył szkołę życia, a z bardzo młodym składem oraz problemami finansowymi, bo z takimi borykał się słowacki klub, osiągał niezłe wyniki. Jego przygoda z klubem z miasta położonego blisko polskiej granicy zakończyła się w październiku zeszłego roku. Staňo został bez klubu, ale na początku marca tego roku objął stery w Wiśle. Podpisanie z nim umowy okazało się dobrym rozwiązaniem. 45-letni trener ma głowę na karku, lubi ciężką pracę oraz jest pasjonatem ładnego dla oka futbolu. W Płocku wprowadził wiele zmian, które pozytywnie oddziałują w aktualnym sezonie.







Historia



W przeszłości oba kluby rywalizowały ze sobą 35 razy. Legia zwyciężała 22 razy (ok. 63%), a przegrała ośmiokrotnie (ok. 23%). Remis padał pięciokrotnie. Bilans bramkowy to 58-29 na korzyść warszawiaków. W ostatnich pięciu meczach obu ekip w Płocku legioniści górą byli trzykrotnie, a gospodarze dwukrotnie. Co ciekawe, w każdym z tych spotkań padała tylko jedna bramka. Ostatnimi czasy "Nafciarze" nie są łatwym rywalem dla "Wojskowych". W zeszłym sezonie Legia zwyciężyła na własnym stadionie 1-0, po czym przegrała po golu Mateusza Szwocha na wyjeździe.