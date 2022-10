Augustyniak w jedenastce 12. kolejki Ekstraklasy

Wtorek, 11 października 2022 r. 12:35 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ubiegłą sobotę Legia Warszawa zwyciężyła 1-0 z Wartą Poznań w ramach 12. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu jeden z zawodników stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Rafał Augustyniak.



Pomocnik w tym meczu znów został przesunięty i zagrał jako jeden z trójki defensorów. Wykazał się genialnym odbiorami, świetnym ustawieniem i nie bał się podejmować ryzyka. Podłączał się również do akcji ofensywnych. Dla Augustyniaka jest to drugie takie wyróżnienie.



Jedenastka 12. kolejki:

Dusan Kuciak (Lechia Gdańsk) - Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław), Rafał Augustyniak (Legia Warszawa), Patryk Stępiński (Widzew Łódź), Fabian Hiszpański (Stal Mielec) - Maciej Domański (Stal Mielec), Patrick Olsen (Śląsk Wrocław), Giorgi Citaiszwili (Lech Poznań) - Jordi Sanchez (Widzew Łódź), Said Hamulic (Stal Mielec), Erik Exposito (Śląsk Wrocław)