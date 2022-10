Trening

Przytogotowania do meczu z Wisłą

Wtorek, 11 października 2022 r. 16:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii przygotowują się do kolejnego ligowego meczu, który odbędzie się w najbliższy piątek. We wtorkowych zajęciach trener Kosta Runjaić miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Z zespołem trenował także Jakub Kisiel, który wrócił po kontuzji.



Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka











Zanim drużyna stawiła się na boisku pracowała w siłowni. Na początku zajęć przez urodzinowy "tunel" musiał przebiec Kacper Skibicki, a potem rozpoczęła się rozgrzewka pod okiem Stergiosa Fotopoulosa. Po 10 minutach przeszli do gierek na utrzymanie, a następnie zmienili pole gdy by dalej pracować nad siłą i wytrzymałością.



Po kwadransie zajęcia zostały zamknięcia dla mediów. W środę drużyna będzie trenowała o godz. 11, a w czwartek o godz. 16.



Mecz Wisła Płock - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 14 października o godz. 20:30.



fot. Woytek / Legionisci.com