Na stadionach: W trakcie spotkania, twarze nie do poznania

Czwartek, 13 października 2022 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu na wyjazdowym szlaku tylko parę liczb było godnych uwagi. Widzewiacy w sporej grupie pojawili się w Gliwicach, Górnik w 761 osób pojechał pociągiem do Wrocławia, a Radomiak w 421 osób, również pociągiem, zameldował się w Poznaniu. W niższych ligach Ruch w 744 osób pojawił się w Rzeszowie.



Szkoda, że mecze w Krakowie rozegrano bez przyjezdnych. Wisła od początku sezonu nie wpuściła żadnej z grup kibiców gości, więc mecze przy Reymonta są zdecydowanie mniej atrakcyjne. Tak też było na spotkaniu z ŁKS-em, i to pomimo kolejnej choreografii ultrasów "Białej Gwiazdy". Lechia z kolei nie mogła pojawić się na stadionie Cracovii z powodu rzekomego jednomeczowego remontu sektora.



Fani Radomiaka zaprezentowali oprawę "W trakcie spotkania, twarze nie do poznania", oczywiście z wykorzystaniem pirotechniki. Skromne ilości piro odpalił Lech.



Ciekawie było na meczu Górnika Konin z Dyskobolią. Gospodarze wspierani przez Włocłavię zaprezentowali sektorówkę, flagi na kijach i racowisko. Dyskobolia w dobrej liczbie - 150 osób. Odpalili świece dymne i strobo. Gospodarze próbowali przedostać się do przyjezdnych.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Widzew Łódź (900)

Blado wyglądał młyn Piasta przy liczebności przyjezdnych. Widzewiacy wspierani na tym wyjeździe przez Ruch (250).



Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (761)

Ponad 7,5 tys. kibiców na meczu we Wrocławiu, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej możliwości wrocławian. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mierzyli się z ekipą, która potrafi licznie pokazać się na wyjeździe. Ostatecznie wynik Górnika dobry, ale również pozostawiający wiele do życzenia - 761 osób, w tym ROW Rybnik (56). Przyjezdni podróżowali pociągiem specjalnym.



Lech Poznań - Radomiak Radom (421)

Radomiak do Poznania przyjechał pociągiem specjalnym. W sektorze gości zaprezentował malowany transparent "W trakcie spotkania, twarze nie do poznania". Całość uzupełnił konkretny pokaz pirotechniczny. Lechici zaprezentowali sektorówkę w kształcie koszulki i odpalili skromne ilości piro.



Piast Gliwice - Raków Częstochowa (250)

Po raz kolejny bardzo skromny mecz Piasta - tym razem na zaległym spotkaniu z Rakowem. W sektorze gości zawisło 5 flag. Raków przyjechał transportem kołowym, w 250 osób.



Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (80)

Ponad 7,7 tys. kibiców na trybunach. Gospodarze machali flagami na kijach. Fani z Płocka przyjechali w 80 osób, z pięcioma niewielkimi flagami. Przed Jagiellonią seria wyjazdów, którą rozpoczęli w środę, wyjazdem na PP do Zielonej Góry.



Stal Mielec - Pogoń Szczecin (70)

Portowcy na daleki wyjazd pojechali pociągiem rejsowym. Zabrali ze sobą dziennikarza ogólnopolskiej gazety. W sektorze gości wywiesili jedną flagę. W drodze powrotnej mieli problemy ze złapaniem pociągu, w czym pomogli im fani Wisłoki.



Raków Częstochowa - Miedź Legnica (70)

Kibice z Legnicy przyjechali w skromnym składzie - 70 osób z dwiema flagami. Na meczu ok. 5,3 tys. kibiców.



Zagłębie Lubin - Korona Kielce (40)

Koroniarze w skromnej liczbie na wyjeździe na Dolny Śląsk. Wywiesili trzy flagi.



Legia Warszawa - Warta Poznań (30)

Warciarze przyjechali w 30 osób, z trzema flagami. Przy Ł3 ponad 20 tysięcy fanów. Legioniści wywiesili transparent "Urban - ludzkie gówno - niepotrzebnie żyło. Niechby uszate truchło na śmietnisku zgniło".



Cracovia - Lechia Gdańsk (-)

Niestety, spotkanie w Krakowie rozegrano bez kibiców gości - Cracovia wysłała do Gdańska pismo z informacją o... pracach remontowych w sektorze gości. Te oczywiście niezbędne były w tym dokładnie terminie, co mecz z gdańszczanami. Na kolejne spotkanie klatka będzie już otwarta.



Niższe ligi:



Resovia - Ruch Chorzów (744)

Chorzowianie w 744 osoby stawili się w Rzeszowie. Gospodarze z transparentem "Prezydencie! Kolejny miesiąc mija... O stadionie dla Resovii dalej cisza!".



Górnik Konin - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. (150)

Wisła Puławy - Stomil Olsztyn (52)



Wisła Kraków - ŁKS Łódź (-)

Brak sektora gości na tym ciekawym kibicowsko meczu. Wiślacy z oprawą - malowaną sektorówką z psem z kijem, transparentem "Synowie Małopolski stolicy, Wiśle wierni fanatycy" oraz pirotechniką.



Puchar Polski:



Lechia Zielona Góra - Jagiellonia Białystok (150)

Na środowe spotkanie w Pucharze Polski Jagiellonia pojechała w 150 osób i z jedną flagą. Miejscowych w młynku kilkadziesiąt osób, mieli na wyposażeniu kilka flag na kijach.





Wyjazd tygodnia: 900 kibiców Widzewa w Gliwicach

Oprawa tygodnia: Choreo Wisły Kraków na meczu z ŁKS-em



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu z Wartą Poznań:









Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:











Lech Poznań na meczu z Radomiakiem Radom:









Piast Gliwice na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Śląsk Wrocław na meczu z Górnikiem Zabrze:









Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:







Piast Gliwice na meczu z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Cracovia na meczu z Lechią Gdańsk:





Stal Mielec na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Jagiellonia Białystok na meczu z Wisłą Płock:







Wisła Płock na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Raków Częstochowa na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Wisła Kraków na meczu z ŁKS-em Łódź:











Resovia na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Resovią:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu hokeistów z Fehervar:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu PP z Lechią Zielona Góra:





Górnik Konin na meczu z Dyskobolią Grodzisk Wlkp.: