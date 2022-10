Dwa medale legionistów w Nordic Junior Open

Zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa wywalczyli dwa medale (złoty i brązowy) podczas międzynarodowego turnieju Super Series Nordic Junior Open 2022, rozgrywanego w Szwecji. Złoty medal w kat. U-13 wywalczył Mateusz Lohmann . Brąz w kat. U-11 zdobyła Nadia Budzik . W rywalizacji do lat 13, legionistka zajęła 9. miejsce, przegrywając tylko jeden mecz. Szymon Lohmann w kat. U-15 był piąty. Szymon w ćwierćfinale, po bardzo dobrym spotkaniu, przegrał 2-3 z późniejszym zwycięzcą turnieju w tej kategorii wiekowej. Sofia Zrazhevska również dotarła do 1/4 finału, przegrywając z zawodniczką rozstawioną z numerem pierwszym i legionistka zawody skończyła na 7. pozycji. Naszych zawodników szkolą Marc Lopez, Natalia Ryfa i Jakub Lewicki. Przed naszymi zawodnikami start w Polish Junior Open GP 2022.

