Zapowiedź meczu z Anwilem

Sobota, 15 października 2022 r. 15:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia jeszcze nie wygrała domowego meczu w tym sezonie i do spotkania z Anwilem przystąpi z mocnym postanowieniem poprawy. Legioniści po raz trzeci tej jesieni zagrają w największej stołecznej hali - COS Torwar. Bilety kupować można TUTAJ.



Początkowo mecz miał być rozegrany we Włocławku, ale na prośbę Anwilu, doszło do zmiany gospodarza. Ze względu na sobotnią imprezę bokserską na Torwarze, obie drużyny przystały na brak przedmeczowego treningu w miejscu rozgrywania meczu ligowego. Dla Legii będzie to pierwsze spotkanie bez choćby jednego treningu na parkiecie, na którym rozgrywane będzie spotkanie. Nasz zespół ma za sobą dwie gry na Torwarze - w meczu ze Śląskiem legioniści wyglądali słabo pod względem skuteczności, ale również brakowało odpowiedniej energii. W kolejnym spotkaniu, z Hapoelem Holon dało się zauważyć wyraźną poprawę - nasi gracze na tle mocnego przeciwnika prezentowali się z bardzo dobrej strony i gdyby nie przestój w czwartej kwarcie, powinni ten mecz zakończyć wygraną. Największą niespodzianką okazał się pierwszy występ na Bemowie, gdzie podopieczni Wojciecha Kamińskiego przegrali ze Spójnią 69:71, w końcówce spotkania popełniając błędy w ataku, a w całym meczu pudłowali na potęgę rzuty wolne. Słabsza czwarta kwarta i brak siły w kluczowych minutach spotkania dało się zauważyć po raz kolejny, podczas wtorkowego wyjazdowego meczu z Galatasaray. W Stambule legioniści zagrali bez kontuzjowanego Travisa Leslie, którego również w niedzielę zabraknie w kadrze meczowej. Przez blisko 35 minut "Zieloni Kanonierzy" prezentowali się bardzo dobrze, będąc stroną nieznacznie przeważającą na gorącym terenie, z bardzo mocnym rywalem, który mierzy w czołowe lokaty w Lidze Mistrzów. Niestety wynik czwartej kwarty, przegranej 8:23 po raz kolejny zdecydował o naszej porażce.



Legia potrzebuje zwycięstwa by uwierzyć w swoje możliwości. Wobec braku Lesliego, a także wciąż niebędących w pełni sił Kulki i Koszarka, którzy później niż pozostali przystąpili do treningów, uwidacznia się krótka rotacja, która może skutkować brakiem mocy, szczególnie gdy rywal dysponuje szerokim składem. Cieszy na pewno rosnąca forma Janisa Berzinsa, jak również Raya McCalluma, który trafia coraz więcej rzutów z dystansu, i w dwóch spotkaniach (z Hapoelem i Spójnią) brał na siebie kluczowe rzuty. Nasi gracze zdecydowanie lepiej wykonywali rzuty wolne w Stambule, więc niewykluczone, że poprawiła się koncentracja, a swoje zrobiły również ostatnie dodatkowe treningi w tym elemencie, który rywaźnie kuleje podczas meczów ligowych w tym sezonie - tylko 51 procent skuteczności.







Legia w minionym sezonie miała bardzo korzystny bilans gier z Anwilem. W sezonie zasadniczym wygraliśmy po bardzo zaciętej końcówce na Bemowie 74:73, w rewanżu w hali Mistrzów zwyciężyli gospodarze 94:81. Kiedy legioniści trafili na Anwil w półfinale play-off, zdecydowanym faworytem był mający przewagę parkietu zespół z Włocławka. Jakieś było zaskoczenie wszystkich kibiców i ekspertów, kiedy legioniści wygrali dwa pierwsze mecze na trudnym terenie - kolejno 83:79 (po dogrywce) i 77:71, a następnie w hali na Bemowie przypieczętowali awans do wielkiego finału!







Trójkę Roberta Johnsona od tablicy, na 47 sekund przed końcem dogrywki, fani Legii zapewne pamiętają do dzisiaj. Legia wygrała trzy ostatnie domowe mecze z Anwilem - oprócz dwóch z poprzedniego sezonu, również w styczniu 2021 roku, kiedy zwyciężyła 85:76. Mamy nadzieję, że dobrą passę z "Rottweilerami" będziemy kontynuować także w najbliższy weekend.







W składzie brązowego medalisty z ostatniego sezonu doszło do licznych zmian. W zespole prowadzonym przez Przemysława Frasunkiewicza zostali przede wszystkim kapitan drużyny, Kamil Łączyński, a także sprowadzony parę miesięcy przed końcem minionych rozgrywek z MKS-u Dąbrowa Górnicza, Michał Nowakowski. W kadrze pozostał 22-letni Marcin Woroniecki, który dostaje coraz więcej minut, Marcin Bojanowski, a także - podpisując kontrakt dość późno - doświadczony podkoszowy, Szymon Szewczyk. Anwil zatrzymał jednego obcokrajowca z ostatniego sezonu - grającego na pozycjach 4/5 Luke'a Petraska. Do polskiej rotacji sprowadzono Dawida Słupińskiego, który ostatni sezon spędził w Słupsku. Trener Frasunkiewicz zdecydował się na zakontraktowanie trzech zawodników, znanych z naszej ligi, z którymi miał już okazję współpracować, i którzy powinni być wyróżniającymi graczami naszej ligi na swoich pozycjach. To rozgrywający, Phil Greene IV, obwodowy Josh Bostic, który w Arce prezentował się wyśmienicie, a później karierę tego doświadczonego gracza przystopowała kontuzja, a także chorwacki środkowy Josip Sobin, który grał już w Anwilu przez trzy sezony, później występował w Ostrowie Wielkopolskim, a ostatni sezon spędził w Dąbrowie Górniczej. Na pozycję niskiego skrzydłowego sprowadzono Janariego Joesaara, który jednak na początku sezonu doznał poważnej kontuzji i czeka go dłuższa przerwa. Nawet bez niego, włocławianie dysponują naprawdę mocnym zespołem, który ma spore szanse, by w kolejnym sezonie powalczyć o medale mistrzostw Polski.



Anwil sezon rozpoczął od dwóch pewnych wygranych - z Zastalem (+21) i Sokołem w Łańcucie (+18), a następnie na własnym parkiecie przegrał, po bardzo emocjonującej końcówce ze Śląskiem 73:75. Parę dni później włocławianie ponieśli również porażkę, po dogrywce, w wyjazdowym spotkaniu z Astorią (-11). W tych czterech meczach EBL widoczna była bardzo słaba skuteczność drużyny za 3 pkt. - tylko 25,7 procent. Wyraźną poprawę w tym elemencie gry dało się zobaczyć już parę dni później - w środowym meczu w Lizbonie, na inaugurację fazy grupowej FIBA Europe Cup, Anwil trafił aż 21 trójek! I pokonał miejscowy Sporting aż 113:89. O wysokiej wygranej zdecydowała przede wszystkim pierwsza kwarta meczu, w której Anwil w ataku grał bezbłędnie, o czym najlepiej świadczy niespotykany na tym poziomie wynik... 42:23. Bardzo dobre spotkanie w Lizbonie zagrał Nowakowski, zdobywca 24 punktów, a podwójną zdobycz punktową zaliczyli także Bostic (19), Greene (19), Petrasek (16), Łączyński (13) i Sobin (10). W lidze najlepszym strzelcem zespołu z Włocławka jest Petrasek (śr. 15 pkt. na mecz), a powyżej dziesięciu punktów zdobywają również Greene (12,3 pkt. i 4,3 as.), Sobin (11,0), Nowakowski (10,8) i Bostic (10,5).



Przed sezonem Legia zagrała sparingowo z Anwilem dwukrotnie. Na Bemowie legioniści wygrali 80:71, wcześniej zaś Anwil wygrał na własnym parkiecie 76:73. Trener Frasunkiewicz wraz ze swoim sztabem uważnie przyglądał się także grze kontrolnej Legii na tydzień przed startem EBL, z Bnei Herzliya, którą nasz zespół przegrał we Włocławku 72:82.



Niedzielny mecz w hali przy ulicy Łazienkowskiej 6a rozpocznie się o godzinie 17:30. Zachęcamy do wcześniejszego przybycia na miejsce. Istnieje możliwość skorzystania z płatnego parkingu na stadionie Legii - wjazd bramą vis-a-vis głównego wejścia na Torwar. W przerwie meczu odbędzie się nasz tradycyjny konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 3000 złotych. Bezpośrednią transmisję spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra, początek transmisji o 17:20. Bilety cały czas kupować można na eBilet.pl, a w sprzedaży są nie tylko miejsca na trybunach, ale i na kanapy znajdujące się bezpośrednio za linią boczną boiska.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 1-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 0-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 71,7 / 73,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 51,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 42, Ray McCallum 42, Janis Berzins 27, Geoffrey Groselle 27.



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71).



Ostatnie mecze obu drużyn:

09.05.2022 Legia Warszawa 87:77 Anwil Włocławek (play-off)

06.05.2022 Anwil Włocławek 71:77 Legia Warszawa (play-off)

04.05.2022 Anwil Włocławek d. 79:83 Legia Warszawa (play-off)

19.03.2022 Anwil Włocławek 94:81 Legia Warszawa

14.11.2021 Legia Warszawa 74:73 Anwil Włocławek

17.01.2021 Legia Warszawa 85:76 Anwil Włocławek

03.10.2020 Anwil Włocławek 86:78 Legia Warszawa

18.01.2020 Anwil Włocławek 105:79 Legia Warszawa

08.10.2019 Legia Warszawa 87:94 Anwil Włocławek

19.03.2019 Anwil Włocławek 89:75 Legia Warszawa

24.11.2018 Legia Warszawa 72:103 Anwil Włocławek

18.01.2018 Legia Warszawa 60:95 Anwil Włocławek

05.11.2017 Anwil Włocławek 107:66 Legia Warszawa



ANWIL WŁOCŁAWEK

Liczba wygranych/porażek: 3-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 74,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 25,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 61,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 82,0%



Skład: Phil Greene IV, Kamil Łączyński, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Josh Bostic, Bartosz Łazarski (rzucający), Janari Joesaar, Michał Nowakowski, Maciej Bojanowski, Daniel Dawdo, Luke Petrasek (skrzydłowi), Szymon Szewczyk, Josip Sobin, Dawid Słupiński (środkowi)

trener: Przemysław Frasunkiewicz, as. Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan



Przewidywana wyjściowa piątka: Kamil Łączyński, Josh Bostic, Michał Nowakowski, Luke Petrasek, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Luke Petrasek 60, Phil Greene IV 49, Josip Sobin 44, Michał Nowakowski 43, Josh Bostic 42.



Ostatnie wyniki: Zastal (d, 82:61), Sokół (w, 67:85), Śląsk (d, 73:75), Astoria (w, 95:84), Sporting Lizbona (w, 89:113).



Termin meczu: niedziela, 16 października 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: ul. Łazienkowska 6a (COS Torwar)

Pojemność hali: 4806 miejsc

Ceny biletów: 10, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 10, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra



