Zapowiedź meczu

Bitwa sąsiadów

Piątek, 14 października 2022 r. 07:23 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia Warszawa zagra na wyjeździe z sąsiadem w tabeli - Wisłą Płock. Najbliższy rywal stołecznego klubu miał bardzo dobry start w tym sezonie, jednak potem złapał zadyszkę.



KURSY NA WISŁA P. - LEGIA

FORTUNA: 1 2.77 X 3.4 2 2.66



Wymęczona wygrana



Legioniści w ostatnim spotkaniu ograli Wartę Poznań, chociaż temu zwycięstwu ponownie towarzyszył pewnego rodzaju słodko-gorzki smak. Gospodarze okazali się lepsi po trafieniu Macieja Rosołka, jednak ofensywna gra podopiecznych Kosty Runjaicia znowu pozostawiła wiele do życzenia. Nie mówimy już nawet tutaj o składnych akcjach pod polem karnym rywala, ale chociażby o celnych strzałach na bramkę Warty. Niestety powrót do składu Josue, który w dużej mierze odpowiada za kreowanie akcji w ofensywie, na niewiele się zdał. Ponownie niewidoczny był Carlitos i są to sygnały nie tyle co niepokojące, co dające trenerowi sporo do myślenia. W ostatnim spotkaniu spróbował on nawet wariantu ustawienia bardziej ofensywnego, wracając do gry trójką obrońców, lecz to także nie przyniosło nadzwyczajnych rezultatów. O ile gra w ofensywie to faktycznie spora bolączka, to tak za grę w defensywie można Legię ostatnio chwalić. Stołeczny zespół nie traci wielu goli, pewnie między słupkami spisuje się Kacper Tobiasz, który dał defensorom sporo pewności. Dodatkowo w najbliższym meczu obrona zostanie wzmocniona powrotem po pauzie za żółte kartki Filipa Mladenovicia, co również powinno mieć pozytywny wpływ na akcje ofensywne przeprowadzane po lewej stronie boiska.