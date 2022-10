Zofia Brdulak mistrzynią Polski U-13

Zawodniczka sekcji żeglarskiej Legii, Zofia Brdulak została mistrzynią Polski do lat 13 w klasie Optimist. Legionistka podczas MP wyprzedziła Emilię Paszek o dwa punkty, a kolejne wyścigi kończyła na miejscach: 1, 4, 8, 1, 2, 1, (9), 2. Wśród chłopców ósme miejsce zajął Antoni Brzozowski . Piotr Kowalewski był 22., Jan Szyksznia - 35. Trenerem legionistów jest Artur Ponieczyński.

