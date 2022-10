Komentarze (51)

+ dodaj komentarz

dodaj

Siwy - 53 minuty temu, *.138.124 Zgadzam się że Josue to burak takich z dala od Legii i to co mecz odpowiedz

jaco - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl josue - pokaz buractwa tuż po zakończeniu meczu.

Sekulski podchodzi z wyciągniętą ręka, żeby podziękować za mecz

a buc z legii idzie udając że nie widzi wyciągniętej ręki.

Brak klasy, ale co wymagać od buraka któremu najlepiej wychodzi darcie mordy odpowiedz

Dimczakos - 1 godzinę temu, *.info.pl Obiektywnie nie ma kim grać Josue nie ma jak i Szweda, albo w przerwie 2-3 solidne transfery albo dupa i nie bronie szkoleniowca ale 3/4 tego składu zbierało oklep od wszystkich w zeszłym sezonie to co się spodziewać. Albo Josue się ogarnie albo środek pola do wymiany i tyle w temacie odpowiedz

Jogger - 1 godzinę temu, *.68.67 Szkoda że kacper zamiast bronić bramki głównie odrzucą butelki i macha do trybun.

A josue chroń boże przed takimi zawodnikami odpowiedz

Ojoj - 1 godzinę temu, *.autocom.pl No dziady po prostu dziady

odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Na stojąco to można wydy.c przyzwoitkę a grajcary strzelać nie potrafią tylko pseudo technikę pokazują a finał taki że ich wydymali. Kolejna klapa i Wszolek niech nie pieprzy bo mizerią zalatuje a fart im nie sprzyjał... odpowiedz

Rafal - 1 godzinę temu, *.aster.pl Dno dno odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Grają jak city a ten wiecie co szkoda słów odpowiedz

Asd - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Są tacy słabi że masakra.Slisz totalny dziad bez pomysłu i sily w nogach baku po co Sokołowski osłabienie totalne rosołek dno carlitos bez okazji TRAGEDIA odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Johannson, Mladenovic, Josue, Rosołek, Wszołek, Runjaic, Midouski. Te nazwiska powinny w trybie natychmiastowym opuścić klub. To co robi Wszołek od paru meczy to już się zastanawiam komu się nie sprzedał. Dzisiaj do niego dołącza Johannson odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Znowu lenie smierdzace daly popis. Co oni robia na tych treningach ze nic im nie wychodzi? Ciagle mowia jak ciezko trenuja, ze musza przyjsc wyniki i ciagle gwno z tego jest. odpowiedz

Krameros - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co dało przyjście do Legii loosera z pogoni? Nic! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia jest jak pis,tak dobrze jeszczenigdy nie było,co tydzien widac progres,tylko prawda jest tak że Polska w ruinie a Legia po tym sezonie na skraju bankructwa,spicie dalej to was życie wyruc.a,buhabuhaha odpowiedz

Jimi70 - 14 minut temu, *.orange.pl @Zły: nie porównuj sytuację L do sytuacji Polski bo nie za bardzo wiesz jaka jest rzeczywiście sytuacja Polski, a jak nie za bardzo wiesz to się qrwa nie wychylaj w tych kwestiach, PiS to najlepszy rzad od czasów rządu Olszewskiego czerwona lewacka szmato jak nie za bardzo się orientujesz co się wokół ciebie dzieje to się nie wychylaj z tymi qrwa lewackimi przemysleniami odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ten mladenovic to niech lepiej już odejdzie odpowiedz

Radom - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl NS jeszcze kiedy zaprosza kibiców znowu

Ile wam daje mioduski za te akcje odpowiedz

Wert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten Carlitos jest taki sam jak rosołek odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z tym przegrywem na ławce to nawet mistrzostwa Mazowsza nie zdobędziemy! odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ależ ten Kramer to łamaga. Brak wyskoku te strzały głową byleby oddać strzał. Xero timingu zero precyzji. Taki klocek. O sytuacji 100% jaką miał to szkoda strzępic ryja. Cała brama wolna a ten z 3 m wali w bramkarza odpowiedz

Szelka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ponoć wynik jest najważniejszy...

Ciekawe kiedy Kramer zagra przynajmniej całą jedną połowę? odpowiedz

Juzwa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jajajajaja śmiechu warte, to jest obrona???? To jest trener???? odpowiedz

Partacze - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Powinny się posypać liście a szczególnie Szwedowi na otrzezwienie odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ile ku.wa jeszcze tych upokorzeń ????? odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Johansson to jest qrwa żart chyba odpowiedz

O rety! - 1 godzinę temu, *.inetia.pl To są piłkarskie łamagi . odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl dobra jeszcze dwie brameczki i meczyk będzie wygrany odpowiedz

Kibic(L) - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Obiektywnie stwierdzam, że Josue jest kompletnym idiota. Z Maldenovicem mogą sobie piątki przybic. Siano zamiast mózgu. Non stop jakieś sapy, non stop spięcia. Pos strzelonym karnym na miejscu Furmana to bym mu k.... ze łba strzelił. odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest remis odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co za gów.o tylko kopa na ryj każdemu,oni tylko człapią zero zgrania,nie wiem co oni robią na treningu,koniec żartów , kibice do boju. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I tu niektórzy sie zastanawiają czy przedłużać kontrakt z Mladenowicem. No świetnie broni top obrońca. Do spółki z paralitykiem Sokołowskim świetnie blokowali dośrodkowanie po którym padła bramka. Wielki szacun dla tych wkładów za walkę do końca w tej akcji odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I tak to się kończy. Co z tego ,że mamy piłkę skoro nie potrafimy zrobić z niej pożytku. Teraz ciężko będzie wyciągnąć ten wynik odpowiedz

Juzwa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i co? I jajco, zaczyna się lot w dół odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.207.73 Ten zespół nie ma obrony i alternatywy w ataku... odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia powinna oddać trochę piłkę i Wiśle i spróbować szybkiego ataku po przejęciu piłki. W tym momencie jest kompletny impas co grozi wynikiem 0:0 ,a to nam chyba nie pasuje odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Byniu : Uff,nie będzie 0:0. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trudniej było tego nie strzelić! odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl Ten Josue naprawdę jest niespełna rozumu, na boisku od dawna nic nie daje, a jakby zobaczyć jego kartki żadna za faul, walkę itp każda za przepychankę i to taką z d...wielki pan reżyser, śmieszny gość odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl trzeba mieć naprawdę silną wole żeby ten produkt meczopodobny oglądać ,no k.rwa nie da się na to patrzeć z optymizmem nawet jak bardzo chcesz ,jedyny plus to zero z tyłu ,reszta leży i kwiczy odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.aster.pl @WdW: To chyba nie oglądałeś poprzednich spotkań:) Dziś jest na razie znośnie biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl Jedni i drudzy grają za karę,poziom dno dna,piłka sie od piłkarzy odbija i leci w aut,tak kiepspkiego technicznie grania nie ma nawet w Azerbejdżanie i te faule co minuta ,to tak rozbija rytm meczowy że chce się wyć,jedno jest pewne z taką grą to won z pucharów bo będzie wstyd..... odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A ja czytam na relacje live: 20′ Od pierwszych minut zdecydowana przewaga Legii, która narzuciła swój styl i częściej przebywa od polem karnym rywala.

I co gacopirzu? Komu kibicujesz? odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @axlrose: To było do tego cielebąka poniżej. odpowiedz

Juzwa - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @axlrose: czytasz? Niemożliwe! Ja oglądam i jadą z nami jak z burą suką…bramka to kwestia czasu odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Juzwa: Ja muszę dziś wierzyć redaktorom. I zawsze mam nadzieję, że mój ukochany klub wygra. odpowiedz

Juzwa - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Płock jedzie z nami niemiłosiernie odpowiedz

MATEK - 2 godziny temu, *.proneteus.pl proszę dajcie linka odpowiedz

Młody Junaku - 2 godziny temu, *.net.pl @MATEK:

https://strims.top/WislaPlockLegiaWarszawa.php odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Nie za mocna ta 11 odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Tobiasz

Rose ... Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Slisz ... Josue

Wszołek ... Carlitos ... Kapustka

Kramer odpowiedz

Le Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl @MonsteR (L) Miłkowice: Tak, Josue jako defensywny i Rose na prawą obronę... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.